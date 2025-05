San Luis apuesta de nuevo por otro técnico español al fichar a Guillermo Abascal

El técnico español Guillermo Abascal finalmente se convirtió en el nuevo estratega del Atlético San Luis para el torneo Apertura 2025 después de algunos días de negociaciones que terminaron con la firma del contrato del joven director técnico ibérico con experiencia en el Spartak de Moscú y en Granada FC.

Así lo confirmó la directiva del cuadro tunero este viernes 30 de mayo a muy temprana hora para concluir con toda la serie de especulaciones sobre los candidatos que tenía en cartera la directiva del Atlético de San Luis, todos dentro del entorno de la filosofía del Atlético de Madrid

Se trata de Guillermo Abascal, un director técnico con poco recorrido en equipos de la máxima competencia, pero que sin duda vendrá a aportar sus ganas de poder dar el salto a proyectos de mayor exigencia y que mejor que aspirar al éxito en el torneo de la Liga MX.

Abascal en su palmarés cuenta con limitada experiencia como jugador, pues con sus 36 años sobre sus espaldas, la mitad de ellos los ha dedicado a prepararse lo mejor posible para encarar retos como director técnico, pero que tiene un soporte académico desde varias funciones como analista de video, preparador deportivo, asistente en el Sevilla y en sus fuerzas básicas.

Los únicos proyectos que ha encabezado en su carrera son como técnico interino en el Basilea de Suiza, en el Granada y en el Spartak de Moscú, pero que sin duda no fueron obstáculo para que el director deportivo de la escuadra minera Iñigo Regueiro, quien ha apostado hasta el momento en el brasileño André Jardine, Domènec Torrent y con el argentino Nicolás Larcamón en el Puebla.

En el Granada, Abascal solo pudo sumar seis puntos de los 18 que disputó, mientras que en el Spartak de Moscú tuvo sus mejores momentos desde su llegada en 2022 y que le permitió firmar una renovación de contrato hasta 2025, pero que en 2024 terminaron por abortar su proyecto para darle las gracias sin alguna razón lógica.

La realidad es que el cuadro sanluisino ha acertado en los dos últimos proyectos en la dirección técnica, al grado de que por su labor André Jardine recibió la gran oportunidad de dirigir al América, mientras que Domènec Torrent dio el salto al Monterrey, después de poner al cuadro tunero en el aparador del fútbol de México.

Una liga con mucho potencial

A su llegada a San Luis, Guillermo Abascal dijo que la Liga MX es una Liga con mucho potencial y que quizá mucho más del que se puede ver actualmente y que esa fue una de las razones que lo llevaron a aceptar el proyecto en el Atlético de San Luis.

“Es una de las ligas que está creciendo por todo lo que viene en el futuro próximo, en verdad que conozco la liga desde hace mucho tiempo, porque tengo compañeros que son mexicanos y otros que han venido recientemente a jugar aquí, es una liga que evoluciona constantemente y creo que tiene mucho potencial y que tiene más desde el del que hoy se ve, sobre todo con la cercanía del mundial va a seguir creciendo”, dijo el nuevo timonel del Atlético de San Luis.

Finalmente, dijo que su nombre estuvo al parejo de otros proyectos y que al final la directiva se convenció por darle una oportunidad: “Creo que al igual que yo hay otros técnicos en el proceso, y como lo he dicho, antes, encuentro aquí una cercanía de ideas, pero sobre todo que hay un proyecto y una estabilidad en los momentos que en el fútbol no existe mucha inestabilidad”

“Sobre todo en los sitios donde yo he estado, he buscado un grupo que conociese bien el fútbol mexicano, que conociese la estructura del club, que llevase un tiempo trabajando juntos, y creo que eso es lo que me ha convencido”, concluyó.

