“Memo Ochoa es un portero incompleto”, reitera leyenda del América

Héctor Miguel Zelada, leyenda viviente del América y uno de los jugadores claves de la primera gran época americanista en la década de los 80, volvió a cuestionar la calidad del portero cinco veces mundialista con la selección de México Guillermo Ochoa al establecer que es un portero incompleto.

Zelada vertió nuevamente el punto de vista que en los últimos diez años ha manifestado sobre las deficiencias que a su criterio impidieron que Ochoa fuera contratado por los equipos grandes de Europa como es su falta de capacidad para jugar fuera de los tres palos de su portería.

‼️OCHOA ES UN ARQUERO INCOMPLETO



“¿Por qué Keylor Navas jugó en un equipo grande en Europa y Ochoa no?, no puede ser que Guillermo siempre haya jugado en un equipo chico en las ligas europeas”



Héctor Miguel Zelada, ex portero de América en #ClaroSportsEnW



📻96.9FM y 730AM… pic.twitter.com/DRL0o3eCiT — Claro Sports (@ClaroSports) May 16, 2025

Los comentarios se originaron en una entrevista realizada por el exportero del Atlante y del Atlético Celaya, ahora en su faceta de analista de fútbol para la cadena de televisión mexicana Claro TV respecto a las cualidades y deficiencias de Memo Ochoa en comparación con Luis Malagón, actual portero titular del América.

“Me haces una pregunta, que hace 10 años, me la vienen haciendo y que me ponen en conflicto siempre y la verdad no importa porque yo digo y porque tengo derecho a dar mi punto de vista, este equivocado o no. Lo dije desde hace 10 años, Memo es un gran arquero, gran arquero con una gran participación en el América y en la selección, no le podemos quitar mérito”, dijo Zelada a la hora de iniciar su análisis sobre Memo Ochoa.



Memo, un gran arquero bajo los tres postes, pero…

Héctor Miguel Zelada continuó con su análisis bajo la perspectiva que le otorga haber sido figura indiscutible del América dirigido por Carlos Reinoso y que conquistó los títulos 1983-84 y 1984-85 y Prode 85.

“Pero Memo Ochoa, para mí, ya lo dije desde el principio, es el mejor arquero del mundo en la zona de confort, qué quiere decir, que bajo los palos era impresionante, entonces su debilidad es fuera de los tres postes, porque yo pregunto, que piensas de Memo Ochoa, que es el mejor portero de la historia de la selección de México, ¿pero es un portero completo?, yo digo que es un arquero incompleto”.

“Por eso digo: ¿por qué no fue a jugar a un equipo grande de Europa y por qué Keylor Nava sí ? y no es cierto eso de qué no jugó en los grandes de Europa, porque no tenía pasaporte europeo, eso es una jalada, destacó el exportero miembro del equipo argentino campeón del mundo en 1986.

A la hora de continuar su análisis expuso que: “Porque en Europa los visores ven todo, porque no puede ser que Memo Ochoa haya jugado siempre en un equipo chico, nunca estuvo en un equipo grande de Europa, eso quiere decir algo”.

Memo Ochoa en una de sus pocas salidas como portero fuera del área contra Países Bajos, en una función como arquero que según Zelada es su punto débil. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

“Lo digo sin tener algo contra él, pues ahí está lo que hizo con el América, lo que hizo con la selección, pero si me preguntan y me exigen analizar bien su nivel como portero, tengo que dar mi punto de vista y de un tiempo para acá se han dado cuenta de que no sale y eso me parece injusto cuando esa deficiencia o ese pequeño problema lo tenía desde hace mucho tiempo, desde siempre tuvo ese problema, pero nada más que se dieron cuenta tarde”, finalizó.

Seguir leyendo:

– “Es una coladera”: la leyenda del América Héctor Zelada arremete nuevamente contra Guillermo ‘Memo’ Ochoa

– Portero legendario del América tunde a Memo Ochoa tras humillación contra Chivas

– Zelada viene del pasado o no ha visto la Liga MX: “Ochoa es el mejor portero del mundo”