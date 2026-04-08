Luto en los Dodgers por muerte de Davey Lopes, el estelar segunda base

Los Dodgers y las Ligas Mayores están de luto por la muerte este día de Davey Lopes, el estelar segunda base que fue parte de aquel infield eterno del equipo de Los Ángeles y quien además es considerado uno de los mejores corredores de bases de la historia. Tenía 80 años.

En Los Ángeles, Davey Lopes siempre estará ligado en el recuerdo del público a sus tres compañeros inseparables del infield de los Dodgers en una era muy exitosa del club: el primera base Steve Garvey, el shortstop Bill Russell y el tercera base Ron Cey.

Davey Lopes -con su acostumbrado bigote- y las otras tres leyendas de los Dodgers estuvieron juntos en el diamante en un impresionante total de 833 partidos, récord de la Gran Carpa (el segundo cuarteto más longevo tuvo 623 juegos). La carrera de los cuatro no se puede explicar del todo sin los demás.

Davey Lopes, de los Dodgers, realiza un tiro desde la segunda base mientras recibe la embestida del legendario Pete Rose, de los Phillies de Philadelphia, en un partido de 1980 en Los Ángeles. Lopes falleció a los 80 años. Crédito: Reed Saxon | AP

Davey Lopes, uno de los mejores corredores de base de MLB

Como corredor de bases, Lopes fue toda una amenaza. Aunado a sus 557 bases robadas, dejó huella por estafarse de manera consecutiva 38 colchonetas en 1975, un récord de MLB que duró hasta 1988 cuando Vince Coleman lo rompió. Pero Lopes dejó un 83% de efectividad en intentos de robo, superando a Rickey Henderson (80.8) y Lou Brock (75.2), dos de los más grandes estafadores de la historia.

“Lopez fue un miembro del infield que impuso récords en los 70 y 80 y uno de los mejores corredores de base de la historia de MLB. Nuestras condolencias van para su familia y amigos”, dijeron los Dodgers en sus redes sociales.

Davey Lopes, quien trabajó muchos años como coach e instructor, llegó a ser manager de los Milwaukee Brewers. En la foto aparece en una conferencia de prensa en abril de 2002. Crédito: Morry Gash | AP

Nacido en East Providence, Rhode Island, Davey Lopes fue uno de 10 hijos de una familia inmigrante. Fue seleccionado por los Giants de San Francisco en la octava ronda del Draft amateur de 1967, pero prefirió seguir en la Universidad Washburn en Topeka, Kansas y un año después los Dodgers lo eligieron.

Vistió el uniforme de los Dodgers de 1972 a 1981, compilando 1,204 hits en 1,207 juegos con un promedio de .262, 759 carreras anotadas y 418 bases robadas. Fue parte de cuatro Series Mundiales con Los Ángeles, incluyendo el título de 1981, el año de la Fernandomanía.

Ganó premios y también fue coach y manager en la Gran Carpa

Lopes ganó el Guante de Oro de 1978 y recibió cuatro llamados al Juego de Estrellas. Pero fue su excelencia como corredor de bases lo que más le distinguió. Robó 77 colchonetas en la campaña de 1975 y 63 en 1976, líder de la liga en ambas ocasiones.

Su carrera continuó con Oakland (1982-84), Chicago Cubs (1984-86) y Houston (1986-87). Después de retirarse como pelotero, Lopes trabajó como coach en numerosas organizaciones de las Ligas Mayores de 1988 a 2017 y llegó a ser manager de los Brewers de Milwaukee con un récord de 144-195 entre 2000 y 2002.

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