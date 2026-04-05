Debutó Brandon Valenzuela, el mexicano número 153 en alcanzar Grandes Ligas

El béisbol mexicano sumó un nuevo nombre a su historia reciente con la aparición de Brandon Valenzuela en las Grandes Ligas. El receptor sonorense se estrenó con los Toronto Blue Jays en un encuentro frente a los Chicago White Sox, en el que dejó su primera huella ofensiva desde el inicio.

Con 25 años y 185 días, el jugador nacido en Hermosillo logró su debut como titular, ocupando el noveno turno en el orden al bate. Su ingreso al roster se produjo tras la baja de su compatriota Alejandro Kirk, quien fue colocado en la lista de lesionados por 10 días.

Valenzuela no tardó en responder en el terreno.

Primer turno, primer hit de Brandon Valenzuela en MLB. pic.twitter.com/j7wivaRpKF — MLB México (@MLB_Mexico) April 5, 2026

En su primera oportunidad en el plato, durante el tercer inning, conectó un imparable al jardín derecho ante los lanzamientos de Davis Martin. En esa acción, con Andrés Giménez en circulación, permitió que su equipo colocara corredores en primera y segunda sin outs.

Ese hit lo convirtió en el pelotero nacido en México número 153 en alcanzar las Grandes Ligas.

Un debut con historia para Hermosillo y el béisbol mexicano

El inicio de Valenzuela también tuvo un significado especial para su ciudad natal. Se convirtió en el segundo jugador originario de Hermosillo que conecta un imparable en su primer turno en las Mayores, después de Elmer Dessens.

En sus siguientes apariciones al bate, el receptor no logró embasarse. Fue ponchado en la quinta entrada por el mismo Davis Martin y volvió a fallar en el séptimo episodio ante Bryan Hudson, en un turno en el que había corredores en base.

Más allá del resultado individual posterior, su presencia en el campo extendió una tendencia constante para el béisbol mexicano. Desde 2015, al menos un jugador nacido en México ha debutado cada temporada en las Grandes Ligas, una racha que ahora alcanza 12 años consecutivos.

Además, Valenzuela es el undécimo beisbolista de Hermosillo que llega a la MLB, sumándose a una lista que incluye nombres como Erubiel Durazo, Isaac Paredes y Luis González, entre otros.

Su debut también tuvo un componente personal. Antes de iniciar el partido, el jugador se acercó a su madre para darle un beso, en un momento que marcó el cumplimiento de un objetivo largamente perseguido.

El partido terminó con derrota de 3-0 para Toronto, pero la jornada quedó marcada por la llegada de un nuevo representante mexicano a la llamada “Gran Carpa”.

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