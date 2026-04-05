Jo Adell roba tres jonrones de forma espectacular y sostiene el triunfo de los Angels

Jo Adell protagonizó una actuación inolvidable en la MLB 2026 al robar tres jonrones y convertirse en el héroe absoluto en la victoria de Los Angeles Angels por 1-0 frente a Seattle Mariners.

El jardinero derecho no solo brilló a la defensiva, sino que también fue clave en un juego dominado por el pitcheo, donde cada detalle marcó la diferencia.

All THREE of Jo Adell's home run robberies from tonight …



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Jo Adell roba tres jonrones y firma una noche inolvidable en MLB

El espectáculo comenzó desde la primera entrada, cuando Jo Adell se elevó por encima del muro para evitar un cuadrangular de Cal Raleigh. La historia se repitió en la octava, negándole otro jonrón a Josh Naylor con una atrapada casi idéntica.

El momento más impactante llegó en la novena entrada: ante un potente batazo de J.P. Crawford, Adell saltó, capturó la pelota y cayó sobre la primera fila de asientos, desatando la locura en el estadio. La jugada fue revisada y confirmada, sellando una de las mejores actuaciones defensivas de la temporada.

“Después de la primera, la segunda fue algo similar”, comentó Jo Adell. “No sabía si estaba teniendo un déjà vu. Fue una locura. A veces tienes que ayudar en el otro lado del juego, y me alegra haber cumplido con mi trabajo esta noche”.

Angels vs Mariners: pitcheo dominante y mínima diferencia

El único daño del partido llegó gracias a Zach Neto, quien conectó un jonrón de 443 pies en la primera entrada ante el lanzador Emerson Hancock, suficiente para que Los Angeles Angels se llevaran el triunfo.

En la lomita, Jack Kochanowicz (1-0) tuvo una sólida apertura al permitir solo cuatro hits y recetar siete ponches en 5⅔ entradas. Posteriormente, el bullpen mantuvo el control del juego.

Bullpen de Angels responde en momentos clave

El relevo también fue determinante para los Los Angeles Angels. Chase Silseth salió de una situación crítica en la séptima entrada con dos corredores en base, logrando tres outs clave.

Finalmente, Jordan Romano cerró el partido con autoridad al retirar a los últimos bateadores, incluyendo un ponche para sellar su tercer salvamento de la campaña.

Jo Adell enciende a la afición y se roba el show

El impacto de Jo Adell no solo se reflejó en el terreno, sino también en la conexión con los aficionados, quienes respondieron con energía en cada jugada.

“Es una locura”, dijo Jo Adell. “Los aficionados del jardín derecho me motivaron para salir allá afuera. Estuvieron electrizantes toda la noche. De eso es de lo que hablo”, complementó.

Dato clave: Adell entra en una élite defensiva

De acuerdo con datos de ESPN Research, el único jugador con más de tres robos de jonrón en toda la temporada 2025 fue Fernando Tatis Jr., de los San Diego Padres, con cuatro.

La actuación de Jo Adell lo coloca en una conversación élite dentro de la MLB, destacando como uno de los mejores jardineros defensivos del momento.

Además del show de Jo Adell, los Los Angeles Angels contaron con jugadas defensivas clave de Josh Lowe y Oswald Peraza, quienes evitaron daños adicionales en momentos críticos.

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