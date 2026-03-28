Dodgers reciben sus increíbles anillos y luego ganan con primer rescate del boricua Díaz

Para cuando Edwin Díaz ingresó al campo en el noveno inning del partido del viernes, muchas cosas buenas ya habían sucedido para los Dodgers: recibieron sus anillos de campeones, Mookie Betts conectó su primer jonrón del año y Kyle Tucker le dio la ventaja en el marcador a su nuevo club. De todos modos, el ingreso y debut del pitcher puertorriqueño se sintió como el momento climático de la noche.

Edwin Díaz, uno de los fichajes estelares de los Dodgers en el invierno, sacó los últimos tres outs del juego para su primer salvamento con el uniforme de los Dodgers para una victoria de 5-4 sobre los Diamondbacks de Arizona. Los Ángeles también había ganado el partido inaugural un día antes, cuando el equipo develó su noveno pendón de campeones de la Serie Mundial.

Trompeta en vivo para el debut de Edwin Díaz con los Dodgers

Con ventaja de 5-4 en la novena entrada, todas las miradas en Dodger Stadium estaban puestas en el bullpen de los Dodgers por la esquina del jardín izquierdo. “Sugar” Díaz empezó su recorrido hacia el diamante mientras sonaba de fondo la música que le acompañaba desde sus días con los Mets de Nueva York, especialmente la trompeta del tema “Narco” de Timmy Trumpet.

Por cierto, la artista Tatiana Tate se hizo cargo de la trompeta en vivo desde una posición detrás de la barda del jardín izquierdo, a un lado del bullpen de los Dodgers.

Más tarde, en la loma, el pitcher derecho firmado en diciembre por tres años y $69 millones de dólares empezó a mostrar su calidad. Ponchó a dos bateadores de los DBacks y terminó el juego dominando al peligroso Ketel Marte, quien había pegado de cuadrangular temprano en el partido, en una rola mansa a las paradas cortas cuando había corredor en segunda base. El venezolano Edgardo Henríquez, sexto de siete pitchers usados por el manager Dave Roberts, se agenció el triunfo.

Kyle Tucker gives the Dodgers the lead in the 8th!



(via @MLB)pic.twitter.com/kQIXjPXCN0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 28, 2026

Tucker, Freeland y Betts brillan en segunda victoria de L.A.

Díaz se agenció su primer rescate como Dodger. Poco antes, Kyle Tucker también había lucido al impulsar la carrera de la diferencia. El otro hombre contratado por los Dodgers para reforzar al equipo en busca del tricampeonato quebró un empate al pegar hit al jardín derecho contra Kevin Ginkel para impulsar a Alex Freeland, quien habia iniciado la parte baja del octavo episodio con doble. Freeland también bateó jonrón en el partido.

Mookie Betts se voló la barda después de Freeland en una tercera entrada de cuatro anotaciones. Betts se llevó de paso a Shohei Ohtani y Tucker con su tablazo atrasado sobre la barda del jardín central-derecho. En ese momento el marcador era de 4-2, pero Arizona empató un inning más tarde por el doble de dos carreras de Alek Thomas, el jugador que juega con la selección nacional de México y que el viernes tuvo tres carreras producidas.

Anillos de los Dodgers incluyen un detalle muy original

Antes del juego, los integrantes de los Dodgers que fueron parte de la temporada anterior recibieron sus anillos de campeones. La nueva joya está llena de detalles originales, incluyendo un anillo dentro del anillo y, detrás de un cristal, tierra del campo en el que ellos ganaron la Serie Mundial el 1 de noviembre en Toronto, como se puede apreciar en este video.

Stunning from all angles. 🤩 pic.twitter.com/ZcO0Z4h8cy — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 28, 2026

Los anillos, que están repletos de diamantes y otras piedras preciosas, también tienen grabado el total de aficionados que acudieron a Dodger Stadium la campaña anterior: 4,012,470.

El equipo angelino es el mayor favorito al título de la Gran Carpa. Han ganado sus dos primeros juegos de 2026 y sus nuevas incorporaciones ya han empezado a aportar.

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