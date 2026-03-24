Miguel Rojas, mentalizado en un tricampeonato para los Dodgers

A pocos días del inicio de la temporada 2026, el clubhouse de los Dodgers tiene un objetivo claro y ambicioso. Miguel Rojas, una de las voces más experimentadas del equipo, no esquiva esa expectativa y apunta directamente a un logro que marcaría época en la franquicia: un tercer título consecutivo.

El pelotero venezolano, que continuará un año más con la organización tras firmar un contrato por una temporada y $5.5 millones de dólares, aseguró que el enfoque colectivo está alineado con ese desafío. “Bastante emocionado de comenzar un año nuevo. Obviamente con mucha expectativa de lo que puede ser para nosotros una oportunidad de ganar tres campeonatos en fila, creo que esa es la mentalidad de todos”, expresó en declaraciones a La Opinión.

El veterano infielder, que encara lo que será su última campaña como jugador en las Grandes Ligas, dejó en claro que su preparación no cambia pese a su rol dentro del equipo. “Sigo viviendo como un jugador de todos los días, mi rol en este equipo está bastante claro, estar preparado para la oportunidad cuando se presente”, señaló.

De héroe inesperado a referente dentro del clubhouse

El nombre de Rojas quedó grabado en la historia reciente de los Dodgers tras su participación en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025. A pesar de haber tenido una presencia limitada durante esa postemporada, siendo titular en solo cuatro encuentros, el venezolano protagonizó uno de los momentos más decisivos del campeonato.

Jugando con molestias físicas que describió como un espasmo en la espalda con dolor intercostal, conectó un cuadrangular en la novena entrada que permitió empatar el partido cuando el equipo estaba a dos outs de la eliminación. Esa acción cambió el rumbo del encuentro y lo colocó en el centro de una noche determinante.

“Es algo que quedará para la historia. Fue un día especial no solo para nosotros si no para el béisbol. Agradecido con Dios y la vida”, recordó sobre ese momento.

Más allá de ese episodio, Rojas ha construido su valor dentro del equipo como una pieza de apoyo y liderazgo. Su influencia se extiende especialmente sobre los jugadores más jóvenes, a quienes ha orientado dentro del clubhouse. Incluso figuras consolidadas han reconocido su impacto, como en el caso de quienes asumieron nuevos roles en el cuadro interior.

El propio jugador dejó claro cómo quiere cerrar su etapa en el terreno. “No anuncié que es mi último año para que me hagan tributos ni mucho menos, mi rol es seguir ayudando, quiero ser recordado como alguien que entregó todo para ayudar al equipo a ganar”, afirmó.

Con incorporaciones recientes como Kyle Tucker y Edwin Díaz, el equipo suma nuevas piezas a una base que ya viene de conquistar campeonatos consecutivos. El debut de los Dodgers en la temporada está programado para el 26 de marzo frente a los Arizona Diamondbacks en el Dodger Stadium, donde comenzará el camino hacia ese objetivo que Rojas y sus compañeros ya tienen en mente.

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