Venezuela hace historia y se corona campeón mundial del béisbol al vencer a EE.UU.

Eugenio Suárez rompió un empate con doble productor en la novena entrada y seis lanzadores venezolanos se combinaron para dejar a la poderosa selección de Estados Unidos en tres hits, para darle a Venezuela su noche más memorable en los deportes al ganar 3-2 y coronarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

La selección de Venezuela nunca había llegado a una final del Clásico Mundial de Béisbol no obstante el inagotable talento del béisbol del país, el cual nutre prácticamente a todos los equipos de las Ligas Mayores de Béisbol.

Venezuela fue el mejor equipo de la final del Clásico Mundial de Béisbol la noche del martes en el LoanDepot Park de Miami, en donde los aficionados venezolanos fueron mayoría. Pero además, la selección demostró gran compostura luego que Estados Unidos, tras estar abajo casi todo el juego, empató la pizarra en la octava entrada con cuadrangular de dos anotaciones de Bryce Harper.

Sin embargo, en la parte alta del noveno inning, Luis Arráez recibió base por bolas del relevista Garrett Whitlock. El corredor emergente Javier Sanoja se robó la segunda en una jugada agresiva del manager Omar López de un equipo que sentía la urgencia ante sus limitaciones en el bullpen. Entonces vino Eugenio Suárez con doble por el callejón del izquierdo en cuenta llena para poner a su equipo arriba 3-2.

El relevista Daniel Palencia, de los Cubs de Chicago, se hizo cargo del noveno inning para sellar la increíble actuación del pitcheo venezolano. El potente lanzador derecho ponchó a Roman Anthony para que empezara la gran fiesta del país sudamericano, una fiesta que durará mucho tiempo.

Venezuela se suma a la lista de élite del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela, una súper potencia del béisbol que no había podido patentarlo al más alto nivel en selecciones nacionales, se sumó a la corta lista de monarcas del Clásico Mundial de Béisbol compuesta por Japón (3 títulos), República Dominicana (1) y Estados Unidos (1).

La selección de Venezuela, aquí al saltar al campo para la ceremonia protocolaria de la final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami, ha llenado de orgullo a todos los venezolanos con una actuación inspirada. Crédito: Lynne Sladky | AP

Estados Unidos, por su parte, lamenta su segunda final de Clásico Mundial de Béisbol perdida de manera consecutiva, ambas en el mismo diamante del estadio de los Miami Marlins. En 2023 el desenlace fue en contra de Japón cuando Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout, su entonces compañero de equipo en los Angels, para el último out.

La selección de las barras y estrellas era la mayor favorita al título al configurar un roster imponente liderado por Aaron Judge. El capitán de los Yankees y líder de esta selección se fue de 4-0 con tres ponches en el partido final. EE.UU. se deshizo de la temible selección de República Dominicana en semifinales, pero ha quedado claro que incluso el país más poderoso de este deporte no puede dominar solo con nombres y jerarquía.

Elevado de García y jonrón de Abreu pusieron arriba a Venezuela

Venezuela abrió la pizarra en la parte alta de la tercera entrada con un elevado de sacrificio de Maikel García que remolcó a home Salvador Pérez. El veterano receptor había iniciado el inning con sencillo contra el abridor Nolan McLean, avanzado a segunda en pasaporte a Ronald Acuña Jr. y a tercera en wild pitch del lanzador de los Mets de Nueva York.

WILYER ABREU GOES YARD! pic.twitter.com/wG0Jn0OZVn — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

En la quinta entrada, la ventaja aumentó a 2-0 gracias al jonrón de Wilyer Abreu por todo el jardín central contra McLean, quien salió luego de 4-2 entradas de labor. Abreu, de los Red Sox de Boston, había sido el héroe venezolano en la semifinal contra Japón con un cuadrangular que dio la voltereta en ese partido.

Eduardo Rodríguez, abridor de Venezuela, lanzó una joyita

Mientras su ofensiva lograba hacer daño a Estados Unidos, el zurdo Eduardo Rodríguez brillaba en la loma luciendo tremendo control y mezclando sus pitcheadas de manera magistral. Justo lo que su manager Omar López necesitaba.

Eduardo Rodríguez, pitcher abridor de Venezuela, encaminó a su equipo con una brillante labor de 4.1 innings contra la poderosa alineación de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

El pitcher de 32 años que pertenece a los Diamondbacks de Arizona solo aceptó un hit en 4.1 innings (57 lanzamientos), una rola de Brice Turang al jardín derecho en la tercera. Ponchó a 4 bateadores y caminó a 1. Eduard Bazardo lo relevó y retiró la quinta entrada.

Luego de Bazardo, el dominio del pitcheo venezolano continuó. José Buttó, de los Giants de San Francisco, retiró a Judge con un hombre a bordo para finalizar el sexto inning. El zurdo Ángel Zerpa, de los Brewers de Milwaukee, caminó a Roman Anthony luego de dos outs en la séptima, pero Andrés Machado se encargó de Will Smith en elevado al cuadro.

BRYCE HARPER TIES THE GAME FOR TEAM USA! pic.twitter.com/zRVBaURBTm — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Bombazo de Bryce Harper empató el juego en la octava entrada

El derecho Machado, quien milita en el béisbol de Japón, sacó dos outs en la octava sin apuros, pero luego caminó a Bobby Witt Jr. en cuatro lanzamientos y entonces vino Bryce Harper, quien habia estado apagado en el torneo, con el bombazo por todo el jardín central que empató la pizarra 2-2. El astro de los Phillies de Philadelphia aprovechó un cambio de velocidad que se quedó justo en el centro del plato.

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