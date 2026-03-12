Benjamín Gil no considera que la eliminación de México sea un fracaso

La selección mexicana de béisbol tenía en sus manos el boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial. México dependía de sí misma para mantenerse con vida en el torneo. Pero la derrota 9-1 contra Italia acabó con esas posibilidades. Benjamín Gil no considera que esto haya sido un fracaso.

México se marchó temprano del Clásico Mundial de Béisbol. En la edición de 2023 llegaron hasta semifinales y se quedaron con el tercer puesto del campeonato. En esta ocasión no pudieron superar el Grupo B. A pesar de esta pronta despedida, Benjamín Gil no calificó esta actuación como un “fracaso”.

“No lo considero un fracaso, sabíamos que Italia era un equipo mucho más difícil… el problema es, para la gente que no conoce así de lleno el beisbol, ‘ah pues Italia es un grupo bien difícil si fuera fútbol porque es Italia y Brasil, y es Inglaterra, pero Italia es un muy buen equipo, ¿hay alguien que cree que Italia es un mal equipo después de lo pasó con Estados Unidos?”, dijo el manager de México.

“NO LO CONSIDERO UN FRACASO” 🗣️



“Para la gente que no conoce, Italia es un muy buen equipo “: Benjamín Gil



📹 Daniel Martínez pic.twitter.com/nSC4d01YiY — MedioTiempo (@mediotiempo) March 12, 2026

El conjunto mexicano tuvo un debut soñado con una victoria sólida 8-2 contra Gran Bretaña. En la segunda jornada superaron cómodamente a Brasil por un amplio marcador de 16-0. En la tercera jornada le hicieron un gran juego a Estados Unidos y finalizaron con un apretado marcador de 5-3. Pero en el duelo definitorio, México no pudo responder, el pitcheo no fue dominante y los batazos oportunos no llegaron; México cayó 9-1 ante Italia.

A pesar de que el balance de México terminó con un 2-2, Benjamín Gil destacó la forma en la que sus peloteros afrontaron el Clásico Mundial de Béisbol. En la edición de 2026 no llegó el primer título de México, pero Gil considera que este logro está cerca.

“Les dije ‘si ustedes pelean como pelearon el día de hoy y el día de antier, va a llegar el momento en que México va a ser campeón de este torneo, si siguen comprometidos y siguen peleando’, siete jonrones en 18 entradas, eso es difícil, es increíble”, dijo el estratega mexicano.

¡Un gran futuro para México! 🇲🇽👀



Benjamin Gil destacó a los grandes peloteros mexicanos y aseguró que el futuro del béisbol nacional está en buenas manos 👇🔥



📹 @ArenCobian07 pic.twitter.com/5MPxqpSgrv — POSTA Deportes (@POSTADeportes) March 12, 2026

México sin los Juegos Olímpicos

Durante este ciclo olímpico la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), determinó que el Clásico Mundial le entregaría dos cupos a dos delegaciones de América que quedaran mejor posicionadas en el torneo. Los Juegos Olímpicos serán en Los Angeles y por esto Estados Unidos sale de la ecuación.

La eliminación mexicana los excluye de esta primera posibilidad. Canadá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela son las delegaciones que aún pueden pelear por su boleto a LA28.

Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Corea del Sur vs. República Dominicana – 13 de marzo.

– 13 de marzo. Estados Unidos vs. Canadá – 13 de marzo.

– 13 de marzo. Puerto Rico vs. Italia – 14 de marzo.

– 14 de marzo. Venezuela vs. Japón – 14 de marzo

Sigue leyendo:

– Italia sacude al mundo del béisbol al derrotar a Estados Unidos

– “Pasquatch” e Italia eliminan a México del Clásico Mundial de Béisbol

– Randy Arozarena le lanza una fuerte respuesta a Cal Raleigh tras negarle un saludo

– Cal Raleigh explicó las razones por las que le negó el saludo a Randy Arozarena