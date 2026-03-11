“Pasquatch” e Italia eliminan a México del Clásico Mundial de Béisbol

La ilusión de los mexicanos de avanzar de la fase de grupos en el Clásico Mundial de Béisbol se extinguió la noche del miércoles en Houston ante un inspirado equipo de Italia, liderado por Vinnie Pasquantino, el hombre conocido como “Pasquatch” que tuvo una actuación histórica.

Pasquantino, un primera base de 28 años que juega con los Royals de Kansas City, se convirtió en el primer jugador en tener un partido de tres jonrones en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, para guiar a Italia a un contundente triunfo de 9-1 sobre México, cuya participación concluyó con una triste exhibición.

A THREE-HOMER GAME FOR VINNIE PASQUANTINO 🤌🤌🤌 pic.twitter.com/lIS854ULAA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Con el resultado, Italia completó una fase de grupos perfecta (4-0) para terminar en la cima del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol y, de paso, meter a Estados Unidos (3-1) a la siguiente ronda. El poderoso equipo estadounidense, vencido por Italia la noche previa, estaba en peligro de quedar eliminado si la escuadra mexicana (2-2) hubiese ganado el partido.

México queda fuera y además no podrá estar en los Olímpícos

Italia jugará contra Puerto Rico en los cuartos de final, mientras que Estados Unidos se medirá a Canadá, el sorprendente vencedor del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol.

Luego que México desaprovechó una buena oportunidad de meterse en la pelea al anotar solo una vez tras llenar las bases sin out en la séptima entrada (7-1), “Pasquatch” Pasquantino vino en la octava con su tercer jonrón del juego. El bombazo fue enfático y reflejó la superioridad italiana.

Vinnie Pasquantino, de Italia, es felicitado por J.J. D’Orazio luego de conectar su segundo jonrón del partido contra México en la sexta entrada. Crédito: Ashley Landis | AP

México no solo quedó eliminado en un torneo decepcionante tres años después de acariciar la final, sino que se quedó sin la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde solo hay cupo para los dos mejores conjuntos del continente americano en este Clásico Mundial de Béisbol sin contar al anfitrión Estados Unidos.

Vinnie Pasquantino puso a trabajar la máquina del café espresso

Al igual que lo hicieron la noche previa contra Estados Unidos, los italianos se adelantaron por la via del cuadrangular temprano en el partido.

Vinnie Pasquantino, el hombre de los besos y los expressos en la caseta italiana luego de cada jonrón, se voló la barda del jardín derecho en contra del abridor Javier Assad, quien había ponchado a tres hombres en el primer inning. El cañonazo en la segunda entrada cayó apenas por encima del guante del jardinero derecho Jarred Durán para abrir la pizarra.

Jon Berti!



Team Italy doubles its lead 💪 pic.twitter.com/8vgGWwGBBf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Y dos innings más tarde, en la cuarta, Italia se separó a 2-0 con jonrón de Jon Berti aprovechando las cercanas gradas del jardín izquierdo.

Mientras, el abridor Aaron Nola, estrella de los Phillies de Philadelphia, maniataba a los bateadores mexicanos con sus lanzamientos curvísticos. Tiró 5 innings en blanco con 4 hits, 5 ponches y 1 base.

Italia se separó en la quinta con tres anotaciones que puieron a México contra las cuerdas. Primero fue un toque suicida de Dante Nori para remolcar a Jac Caglianone desde tercera y más tarde, ya con dos outs, la rola fuerte de Jakob Marsee se escapó por debajo del segunda base Nick Gonzales hacia el ardín derecho, produciendo las carreras 4 y 5. El relevista zurdo Brennan Bernardino no pudo evitar el costoso ataque.

VINNIE PASQUANTINO AGAIN! 🇮🇹 pic.twitter.com/o5vKDzlRak — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Oportunidad mexicana y remache italiano

Pasquantino puso el 6-0 en la sexta con otro bombazo solitario, esta vez contra el lanzador Daniel Duarte. Y un error de fildeo del talentoso jardinero central Alek Thomas, al pifiar un batazo de hit, fue aprovechado para el 7-0 italiano en un agresivo corrido de bases de Sam Antonacci en la séptima. La historia del día anterior se repetía.

México tuvo una buena oportunidad de regresar a la pelea cuando llenó las bases sin out en la séptima. Pero Alex Thomas, Rowdy Téllez y Jarren Durán fallaron en siquiera sacar la pelota del cuadro, con solo una carrera anotada. Italia, en cambio, vino en la octava para recuperar el orden con dos anotaciones, incluyendo el tercer cuadrangular de Pasquantino.

Los bates mexicanos, sobre todo los de Randy Arozarena, Jonathan Aranda y Alejandro Kirk, nunca despertaron a la hora buena para la selección de México, que ahora tendrá que ver el resto del torneo por televisión.

