Randy Arozarena le lanza una fuerte respuesta a Cal Raleigh tras negarle un saludo

En la tercera jornada del Clásico Mundial de Béisbol 2026, México cayó en un apretado encuentro contra Estados Unidos 5-3. El conjunto estadounidense se llevó el triunfo, pero los reflectores se dirigieron a un cruce entre Randy Arozarena y Cal Raleigh en el Daikin Park de Houston, Texas. El pelotero mexicano reaccionó con resentimiento después de que el receptor estadounidense le negara un saludo.

Durante su primera visita al plato, Randy Arozarena le extendió su mano a Cal Raleigh para saludarlo. Ambos peloteros son compañeros en los Seattle Mariners. Sin embargo, el receptor que representa a Estados Unidos le negó el saludo al mexicano.

Cal Raleigh refuses to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena pic.twitter.com/YpTxhHmH9P — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 10, 2026

Estas imágenes fueron ampliamente difundidas en las redes sociales. Algunas versiones explican que Cal Releigh negó saludar a su compañero de equipo para evitar llenar su brazo de lanzar con alguna resina o sustancia que le impida lanzar con soltura la pelota.Otars versiones aseguran que la reacción de Releigh solo se trató de un tema de enfoque y concentración, nada personal.

Sin embargo, Randy Arozarena no se tomó muy bien la actitud de Cal Raleigh. El pelotero mexicano reveló que mantiene un trato muy diferente con los padres de Releigh. Arozarena le mandó un mensaje a su compañero de equipo al estilo ‘mexicano y cubano’.

“Hace dos días que los pude ver en el hotel (a los padres de Raleigh) y me fueron a saludar. Me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mí de poder verme otra vez (…) pa’ casa la pinga, a los mexicanos que se va a ir pa’ casa la ver.. y en inglés. El el ‘good to see you’ que me dijo que se lo meta en el cu…“, dijo Arozarena. El último fragmento de su declaración fue dirigido al pelotero nacido en Australia.

Randy Arozarena just went off on Cal Raleigh;



(Translated and written by Master Flip)



How do you think I should respond to Cal Raleigh? How should I put it to him?

I want to say it in four languages.



First in Spanish: The only thing he should be thankful for is having such… pic.twitter.com/3uuyjkZrmn — Master Flip 🇩🇴 (@Masterflip_) March 10, 2026

Sin cordialidad en el Clásico Mundial

Este no es el primer episodio de falta de “modales” en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Hace un par de días ocurrió algo similar en el el duelo entre República Checa y Australia. Milan Prokhop se acercó al plato para saludar a Robbie Perkins. Sin embargo, el receptor australiano también negó el saludo.

