República Dominicana ya está en cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol

La novena de la República Dominicana, bajo la dirección estratégica de Albert Pujols, ha grabado su nombre en la fase de eliminación directa de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Tras una exhibición de poderío ofensivo en la ciudad de Miami, el conjunto caribeño aplastó a la selección de Israel con un contundente marcador de 10-1, sumando así su tercera victoria consecutiva en el certamen y asegurando su presencia entre los mejores ocho equipos del mundo.

El gran protagonista de la tarde fue Fernando Tatis Jr. El jardinero no solo lideró el ataque, sino que hizo historia al conectar el primer Grand Slam para un equipo dominicano en todos los registros del Clásico Mundial.

La jugada que rompió el encuentro ocurrió en el segundo episodio. Con dos outs y las bases congestionadas tras una serie de boletos otorgados por el abridor zurdo Ryan Prager, Tatis Jr. cazó un cambio de velocidad de 78.7 millas por hora. El contacto fue sólido: la pelota salió disparada a una velocidad de 104.9 mph y recorrió una distancia de 400 pies hasta desaparecer por el jardín izquierdo. Ese estacazo puso la pizarra 5-0 y desató la euforia en las tribunas.

No fue la única contribución de la estrella de los Padres, quien más tarde sumó un sencillo productor de dos carreras para castigar el relevo de Tanner Jacobson. En total, la ofensiva quisqueyana ha castigado a sus rivales con un acumulado de 29 carreras en lo que va del torneo.

Desde la lomita, Brayan Bello cumplió con creces su papel de abridor. Se apuntó el triunfo tras una labor dominante de cinco entradas, donde apenas permitió un imparable y una carrera limpia, producto de un jonrón solitario de Spencer Horwitz en el cuarto tramo. Bello retiró a siete bateadores por la vía del ponche, entregando el juego a un cuerpo de relevistas que se mantuvo impenetrable hasta el out 27.

Efecto dominó en el Grupo D y el duelo por el liderato

El resultado en Miami no solo benefició a los dirigidos por Pujols. Al concretarse la derrota de Israel, la selección de Venezuela también aseguró matemáticamente su boleto a los cuartos de final sin haber realizado siquiera un lanzamiento en su jornada contra Nicaragua. Con este escenario, los dos gigantes del Caribe avanzan de la mano, dejando el camino despejado en una zona que resultó sumamente competitiva.

La artillería dominicana mostró una profundidad envidiable durante todo el juego. Oneil Cruz aportó un cuadrangular solitario en el cuarto inning y un doblete en el séptimo; por su parte, Erik González brilló saliendo desde la banca con un triple remolcador en el noveno acto para sellar el 10-1 definitivo.

Ahora, el calendario marca una fecha crucial: este miércoles. República Dominicana y Venezuela se verán las caras en el partido estelar para definir quién se queda con el primer lugar del Grupo D. Este duelo es vital, ya que el orden de clasificación determinará los cruces de la siguiente fase, donde esperan potencias asiáticas como Japón o Corea del Sur.

