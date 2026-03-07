Estados Unidos apaleó a Brasil 15-5 al iniciar el Clásico Mundial

Con una actuación sobresaliente con el bate del estelar de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge y del pitcher de los Gigantes de San Francisco Logan Webb, el equipo estadounidense despedazó a Brasil 15-5 en el primer duelo del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en busca del bicampeonato del torneo.

Los norteamericanos aprovecharon el descontrol de los pitchers brasileños, que otorgaron un total de 17 bases por bola a lo largo de las nueve entradas, en una marca que solo se había establecido en 14 ocasiones en la historia de las Ligas Mayores.

Judge, conocido como “Capitán América” fue el bate que comenzó la fiesta de carreras de los norteamericanos con un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada sobre los lanzamientos del abridor de la escuadra amazónica Bo Takahasi en lo que parecía el inicio tempranero de una paliza en los cartones como terminó finalmente el duelo celebrado en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Es cierto que el marcador resultó escandaloso, pero los brasileños se defendieron a lo largo de ocho entradas cuando se dio el acabóse para los sudamericanos al permitir un rosario de siete carreras que marcó definitivamente la gran diferencia en el resultado final de la contienda.

Lucas Ramirez homers AGAIN for Team Brazil!



Proud dad moment for Manny ❤️️ pic.twitter.com/bdJjLCYSCw — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

Después del jonrón de Judge, Brasil respondió de inmediato cuando su primer bateador, Lucas Ramírez, hijo del 12 veces All-Star Manny Ramírez, se despachó con un batazo de cuatro esquinas sobre el abridor Logan Webb de los Gigantes de San Francisco.

Los norteamericanos añadieron una carrera en la tercera entrada contra el lanzador de apenas 17 años Joseph Contreras, estudiante de último año de secundaria y heredero del campeón de la Serie Mundial José Contreras, quien había generado una doble matanza con bases llenas del estelar Aaron Judge una entrada antes.

El vuela cerca de Ramírez al abrir la entrada fue el único hit que permitió Webb en las cuatro entradas que estuvo sobre el montículo y donde realizó 55 lanzamientos en un arranque sólido que permitió ir construyendo la victoria de la novena local.

Team United States is BRAZILING Brazil‼️



7-1 USA 🇺🇸 pic.twitter.com/rG8b1oysoF — js9innings (@js9inningsmedia) March 7, 2026

Después, los norteamericanos anotaron cuatro carreras en la quinta para poner el marcador 7-1, pero cuando ya se frotaban la mano para ampliar la diferencia, los brasileños reaccionaron con tres carreras sobre el relevista Michael Wacha, pitcher de los Reales de Kansas City en la parte baja de la séptima.

Ramírez volvió a hacer brillar su bate al conectar un enorme batazo de 354 pies hacia el jardín derecho ante Gabe Speier en el octavo inning, redujo la desventaja de Brasil a tres carreras y dio indicios de una posible remontada.

USA, IMPARABLE. 🥳 En la alta de la novena, Bo Takahashi concede otra base por bolas, y Estados Unidos aumenta su ventaja 13-5 ante Brasil. #WBCenFOX pic.twitter.com/4HQvZMVKEW — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 7, 2026

El marcador se cerró apenas a tres carreras de diferencia, cuando Estados Unidos llegó a la novena entrada con un marcador de 8-5, para que en la parte alta de la novena entrada se desplomaran con siete carreras recibidas, no obstante que los norteamericanos apenas conectaron tres hits en el inning para colocar el 15-5 en forma definitiva.

