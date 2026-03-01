Cuba critica que Estados Unidos niegue visa a varios de sus delegados para el Clásico de Béisbol

La selección cubana de béisbol competirá en el Clásico Mundial de este mes de marzo pese a que ocho integrantes de su delegación no recibieron visa para ingresar a Estados Unidos. Así lo confirmó este domingo la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS), que calificó la decisión como un acto “discriminatorio, politizado y ajeno a las esencias del deporte”.

El equipo, sin embargo, viajará en los próximos días a Arizona para completar su preparación antes del torneo, previsto del 5 al 17 de marzo.

#Beisbol/Comenzó #elCubaClasico su traslado hacia Arizona.

Viajaron parte de los asistentes al tope de preparación contra Nicaragua.#BeisbolCubano pic.twitter.com/zn9xwGnz4I — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) March 1, 2026

Según detalló la Federación en un comunicado difundido en medios estatales, las personas afectadas por la negativa de visado tenían responsabilidades asignadas por los organizadores del certamen, al igual que el resto de los países participantes. “Cada uno de los integrantes de la delegación excluidos arbitrariamente debió cumplir funciones establecidas por los organizadores para todos los países convocados”, indicó el organismo.

Ante esa situación, la entidad explicó que las tareas previstas fueron redistribuidas entre el reducido grupo de oficiales disponibles, incluidos miembros del cuerpo técnico. A su juicio, este ajuste coloca al conjunto en “evidente desventaja operacional y competitiva”.

Postura oficial y preparación rumbo al torneo

A pesar del escenario descrito, la FCBS aseguró que no se apartará del campeonato. “No renunciaremos a un evento del que formamos parte desde su edición fundacional”, señala el texto, en el que también subraya que ha prevalecido “la voluntad de competir y hacerlo con dignidad”.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) también se pronunció sobre el tema. En una nota oficial consideró que el trato recibido constituye un “acto de agresión” contra la isla y su disciplina más representativa. “La decisión pretende obstaculizar y dañar, de manera intencional, la participación y el desempeño del equipo Cuba en tan reconocida competencia beisbolera”, afirmó.

El organismo añadió que el gobierno estadounidense “ha tenido como propósito crear dificultades y poner trabas” a la selección, y recordó que, durante casi siete décadas, el deporte ha sido uno de los sectores “más impactados por la política de asedio” contra Cuba.

Cuba integra el Grupo A junto a Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá. Las rondas iniciales del torneo se disputarán en Miami y Houston, además de sedes en San Juan y Tokio.

Las autoridades deportivas cubanas han reiterado su intención de competir con la aspiración de igualar el cuarto lugar obtenido en la edición de 2023, considerado uno de los resultados más destacados del equipo en este certamen internacional.

