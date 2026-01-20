Carlos Beltrán electo al Salón de la Fama del Béisbol: sexto boricua en Cooperstown

Carlos Beltrán escribió este martes una de las páginas más importantes del béisbol puertorriqueño al ser electo miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. El exjardinero de los New York Mets se convirtió así en el sexto jugador nacido en Puerto Rico en alcanzar el máximo honor de Cooperstown, una lista selecta que integran Orlando Cepeda, Roberto Clemente, Iván Rodríguez, Roberto Alomar y Edgar Martínez.

Beltrán encabezó la votación realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) en la elección de 2026, al recibir 358 votos de un total de 425 papeletas válidas, lo que representó el 84.2 por ciento del electorado. El umbral para ingresar al Salón de la Fama era de 319 votos, equivalente al 75 por ciento exigido por el reglamento.

En la misma jornada también fue elegido Andruw Jones, quien se convirtió en el primer pelotero nacido en Curazao en llegar al Salón de la Fama. Jones recibió 333 votos, el 78.4 por ciento, y logró el objetivo en su noveno año en la boleta. Curiosamente, ambos nacieron con apenas un día de diferencia en 1977: Jones el 23 de abril en Willemstad, y Beltrán el 24 en Manatí, Puerto Rico.

Los dos serán homenajeados durante el Fin de Semana de Inducción de 2026, que se celebrará del 24 al 27 de julio en Cooperstown, con la ceremonia principal programada para el día 26 en el Clark Sports Center. En ese mismo evento también será exaltado Jeff Kent, elegido previamente por el Comité de la Era Contemporánea.

Una carrera marcada por consistencia y postemporada

Beltrán llegó a las Grandes Ligas en 1998 con los Kansas City Royals y fue elegido Novato del Año de la Liga Americana en 1999. A lo largo de 20 temporadas, vistió los uniformes de Royals, Mets, Yankees, Rangers, Astros, Giants y Cardinals, acumulando una línea ofensiva de .279 de promedio, 435 jonrones y 1,587 carreras impulsadas.

Nueve veces All-Star y ganador de tres Guantes de Oro, dejó una huella especial en postemporada. En 65 juegos de playoffs bateó para .307, con 16 cuadrangulares, 42 impulsadas y un OPS de 1.021. Fue pieza clave del equipo de Houston que conquistó la Serie Mundial de 2017.

Andruw Jones, por su parte, debutó en 1996 con los Atlanta Braves y se hizo notar de inmediato al conectar jonrones en sus dos primeros turnos de una Serie Mundial frente a los Yankees. Cerró su carrera con 434 jonrones, 1,289 carreras impulsadas y 10 Guantes de Oro como uno de los mejores jardineros centrales defensivos de su generación.

En la votación de este año, el único otro jugador que superó el 50 por ciento fue Chase Utley, con 59.1 por ciento. Manny Ramírez, en su última oportunidad en la boleta regular, obtuvo 38.8 por ciento y deberá esperar al comité de la Era Contemporánea.

Entre otros latinos destacados figuran Félix Hernández (46.1 por ciento), Alex Rodríguez (40 por ciento), Bob Abreu (30.8 por ciento), Omar Vizquel (18.4 por ciento) y Francisco Rodríguez (11.8 por ciento). Matt Kemp, antiguo pelotero de los Dodgers, quedó fuera al recibir apenas 0.5 por ciento.

