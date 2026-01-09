MLB suspende por 80 juegos a jugador de los Phillies

Major League Baseball anunció este viernes la suspensión por 80 juegos del jardinero Max Kepler, luego de que el pelotero diera positivo por una sustancia prohibida en un control antidopaje. La sanción fue impuesta tras confirmarse que el jugador violó el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de la liga.

De acuerdo con la información oficial, Kepler dio positivo por Epitrenbolona, una sustancia considerada potenciadora del rendimiento. La suspensión entra en vigor de manera inmediata y se produce cuando el jugador se encuentra como agente libre, tras haber concluido la temporada 2025 con los Philadelphia Phillies.

Kepler, de 32 años, disputó 127 partidos con la novena de Filadelfia durante la campaña pasada. En ese lapso, registró un promedio de bateo de .216, con 18 cuadrangulares, 19 dobles y 52 carreras impulsadas, además de un OPS de .691. Aunque su aporte de poder fue constante en varios tramos del año, su rendimiento ofensivo general estuvo por debajo de los estándares que había mostrado en otras etapas de su carrera.

Antes de que se conociera la sanción, su regreso a los Phillies ya era considerado poco probable, según reportes de medios especializados. Incluso, durante el receso de temporada, el nombre de Kepler había sido vinculado con organizaciones como los Kansas City Royals, que exploraban opciones para reforzar su ofensiva de cara a 2026.

Impacto en su futuro y antecedentes en MLB

Además de los 80 juegos de suspensión, la sanción incluye una consecuencia adicional que podría afectar de manera directa el futuro inmediato del jugador: si Kepler firma con algún equipo para la temporada 2026, no será elegible para disputar la postemporada. Esta restricción reduce de forma considerable su valor en el mercado, especialmente para franquicias con aspiraciones de playoffs.

Kepler se convirtió en agente libre en noviembre, luego de jugar la temporada 2025 con los Phillies bajo un contrato de un año y $10 millones de dólares. El jardinero, nacido en Alemania, cumplirá 33 años en febrero y cuenta con una amplia trayectoria en las Grandes Ligas.

Antes de su paso por Filadelfia, Kepler pasó las primeras 10 temporadas de su carrera con los Minnesota Twins, organización con la que construyó la mayor parte de su reputación en MLB. Durante su etapa en Minnesota, registró una línea ofensiva de .237/.318/.429 y conectó al menos 19 jonrones en cinco temporadas distintas. Su mejor año fue en 2019, cuando firmó cifras récord en su carrera con 36 cuadrangulares, 90 carreras impulsadas y un OPS de .855 en 134 juegos.

En el balance global de su carrera, Kepler acumula un promedio de por vida de .235/.316/.425, con 179 jonrones y 560 carreras impulsadas en 11 temporadas en las Grandes Ligas. La suspensión, sin embargo, representa uno de los momentos más complejos de su trayectoria y deja en suspenso su continuidad en el máximo nivel del béisbol profesional.



