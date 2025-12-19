Dodgers pagarán más de $169 millones por impuesto de lujo tras temporada 2025

El éxito deportivo en las Grandes Ligas tiene un precio, y para los actuales bicampeones de la Serie Mundial, ese costo ha alcanzado niveles históricos. Tras conquistar su segundo título consecutivo, Los Angeles Dodgers deberán enfrentar una factura récord de $169,4 millones de dólares por concepto de impuesto de lujo correspondiente a la temporada 2025.

Esta cifra astronómica, revelada por la Associated Press y finalizada este viernes por la MLB y la asociación de jugadores, eleva la factura impositiva de los californianos a un total de $272,4 millones de dólares en apenas dos años. No es un fenómeno aislado, pero sí uno que lideran con margen: los Dodgers pagarán este impuesto por quinta temporada consecutiva, superando por primera vez a los Yankees de Nueva York en el acumulado histórico desde que se instauró esta penalidad en 2003, con un total de $519,4 millones frente a $514,2 millones.

En total, nueve equipos deberán abrir la chequera este año para saldar sus deudas impositivas antes del 21 de enero. Detrás de los Dodgers se ubican los Mets de Nueva York ($91,6 millones de dólares), los Yankees de Nueva York ($61,8 millones), los Filis de Filadelfia ($56,1 millones) y los Azulejos de Toronto ($13,6 millones). La lista la completan los Padres de San Diego, los Medias Rojas de Boston, los Astros de Houston y los Rangers de Texas, estos últimos con un pago marginal de apenas $190,000 dólares.

Nóminas récord y los beneficios de Ohtani y Soto

El dominio financiero de Los Ángeles se refleja en su nómina fiscal de $417,3 millones de dólares, superando el récord previo que ostentaban los Mets de 2023. Un detalle fascinante de estos cálculos es la inclusión de compensaciones no monetarias para las superestrellas. En el caso del astro japonés Shohei Ohtani, su total incluyó $949,244 dólares destinados al uso de una suite en el Dodger Stadium y el costo de su intérprete.

Por su parte, los Mets de Nueva York, que ostentan la segunda evaluación más alta a pesar de no haber clasificado a la postemporada, reportaron un gasto de $346,7 millones de dólares. En esta cifra se contemplan $369,886 dólares en beneficios para el dominicano Juan Soto, que incluyen el uso de una suite de lujo, boletos premium y seguridad personal para el jardinero y su familia. Soto terminó el año con un salario fiscal récord de $51,769,868 dólares.

Este sistema de penalizaciones, coloquialmente conocido como el “Impuesto Cohen” en referencia al dueño de los Mets, busca frenar el gasto desmedido. Equipos como los Dodgers, Mets, Yankees y Filis, al ser infractores por tercer año consecutivo o más, deben pagar tasas impositivas agresivas que escalan desde el 50% hasta el 110% sobre el excedente del umbral permitido.

Para 2026, el umbral inicial se fijará en $244 millones de dólares. Si los equipos de mayor presupuesto vuelven a exceder los límites, las sanciones seguirán asfixiando sus finanzas, aunque para los aficionados de los Dodgers, el precio parece justo a cambio de ver a su equipo levantar trofeos año tras año.



