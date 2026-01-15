Dodgers llegan a acuerdo con Kyle Tucker en bombazo de los campeones

Luego de ganar Series Mundiales consecutivas por primera vez en su historia, los Dodgers de Los Ángeles han comenzado 2026 con un bombazo, o mejor dicho, un jonronazo. Según múltiples reportes, el equipo ha llegado a un acuerdo con Kyle Tucker, elegante pelotero considerado el agente libre más notable de este invierno.

El acuerdo reportado por ESPN y otros medios es de cuatro años por $240 millones de dólares, lo que significa que el promedio de $60 millones anuales para Tucker es el segundo más alto de la Gran Carpa solo detrás de los $70 millones de Shohei Ohtani, su nuevo compañero.

Los Dodgers, determinados a seguir consolidando una dinastía del mejor béisbol del mundo, ya habían contratado al cerrador boricua Edwin Díaz para atacar su mayor vulnerabilidad de la campaña 2025. Pero ahora suman a un bateador de alto calibre.

KYLE TUCKER TO THE BACK-TO-BACK WORLD SERIES CHAMPS 😮



Las credenciales de estrella del elegante Kyle Tucker

Tucker, que juega como jardinero y batea por el lado de los zurdos, jugó el año pasado con los Chicago Cubs, a los que ayudó a llegar a los playoffs, sobre todo con una tremenda primera mitad de temporada antes de sufrir una lesión de la mano.

El espigado atleta que este sábado cumplirá 29 años bateó .266, con 22 jonrones, 73 carreras impulsadas y 25 bases robadas en 136 partidos. Fue elegido a su cuarto Juego de Estrellas consecutivo.

Antes de Chicago, Tucker brilló por siete temporadas con los Astros de Houston. En 2023 lideró la Liga Americana con 112 impulsadas y en dos ocasiones disparó 30 cuadrangulares. Fue campeón de la Serie Mundial de 2022, mismo año que obtuvo el Guante de Oro por su excelencia defensiva.

Kyle Tucker, considerado un pelotero completo, ayudó a los Cubs a llegar a los playoffs la temporada anterior, aunque una lesión afectó su productividad. Crédito: Nam Y. Huh | AP

Tucker llenará un hueco en el outfield de los Dodgers

De hacerse oficial la contratación de Tucker, los Dodgers agregarán poder y versatilidad a su alineación. El nativo de Tampa se quedaría con el puesto de jardinero izquierdo que el año pasado tuvieron de manera alternada Michael Conforto, de decepcionante actuación, y algunos peloteros utility como Enrique Hernández y Alex Call.

Otra opción es que el manager Dave Roberts ponga a Tucker como guardabosques derecho y mueva al lado izquierdo a Teoscar Hernández, quien batalló en labores defensivas el año pasado.

Yankees, Mets y Blue Jays también estaban en la puja por llevarse a Tucker, pero unirse a un conjunto como el angelino y la monstruosa oferta económica fueron razones suficientes para tomar su decisión.

Noticia en desarrollo.