Dodgers presentan a Edwin Díaz, quien confirma música de Timmy Trumpet

Los Dodgers hicieron oficial la contratación del pitcher relevista Edwin Díaz, a quien presentaron la tarde del viernes en su estadio. El pelotero puertorriqueño vestirá con la casaca número 3 con los actuales bicampeones de las Ligas Mayores.

El fichaje de “Sugar” Díaz es por tres años y le pagará $69 millones de dólares a quien es considerado uno de los taponeros más talentosos de la Gran Carpa. El derecho militó las pasadas siete temporadas en los Mets de Nueva York.

“Estoy muy nervioso”, admitió Díaz, de 31 años, luego de ponerse por primera vez la casaca de los Dodgers. “Estamos en una nueva familia. Estamos en los Dodgers. Vine aquí a ganar. Esa es mi meta, tratar de ganar otra Serie Mundial con este gran equipo”. Por cierto, dijo que eligió el No. 3 porque tiene tres niños y el 39 que usaba antes no está disponible.

El boricua Díaz espera un “show brutal” cuando entre al campo

Con los Mets, Edwin Díaz se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados, lo cual se reflejó cada ocasión que ingresó al campo del estadio Citi Field acompañado por la música del tema “Narco” con la trompeta de Timmy Trumpet, un músico, DJ y productor australiano. Él confirmó que no cambiará de tema musical para ingresar a los partidos.

“Va a ser súper emocionante cuando salga la trompeta en Dodger Stadium. Yo creo que va a ser algo especial. Me imagino que harán un show brutal”, externó Díaz al responder una pregunta en español durante la conferencia de prensa.

“Creo que esa música le llegará a los fans desde un principio. Es una buena canción ‘walk-out’. Así que no puedo esperar al primer juego de la temporada, entrar en la novena (entrada) con Timmy Trumpet y conseguir la W (la victoria) para los Dodgers”, agregó.

Listen in live to the Edwin Diaz press conference: https://t.co/psbw6YlNQv pic.twitter.com/G8idGQxwDp — AM 570 LA Sports (@AM570LASports) December 12, 2025

Edwin Díaz: “Escoger a los Dodgers fue muy fácil”

Díaz tuvo números de 6-3, 1.63 de carreras limpias y 28 juegos salvados en 62 apariciones la temporada pasada. En nueve campañas en MLB tiene marca de 28-36, 2.82 y 253 salvamentos en 520 juegos.

“No fue fácil. Pasé siete años en Nueva York”, admitió Díaz acerca de la decisión de dejar a los Mets, a quienes agradeció repetidamente. “Escogí a los Dodgers porque son una organización ganadora. Estoy buscando ganar…. Escoger a los Dodgers fue muy fácil”.

El boricua de la poderosa bola rápida y el devastador slider empezará la temporada de 2026 solamente por debajo de Kenley Jansen (476) y Aroldis Chapman (367) entre los pitchers en activo en cuanto a rescates coseguidos. Además, Díaz solo es superado por un puertorriqueño en juegos salvados en la historia de las Mayores: Roberto Hernández (326).

"He told me [the @Dodgers] are a really good organization… he made it easy for me."



Edwin Díaz shares how conversations with his brother and former Dodger Alexis led to his decision to sign with Los Angeles. pic.twitter.com/IjK5rZcLxU — MLB Network (@MLBNetwork) December 12, 2025

Díaz, cuyo hermano Alexis pasó brevemente por los Dodgers la temporada pasada, será el primer cerrador oficial del equipo desde los días de Kenley Jansen. En años anteriores, el manager Dave Roberts ha recurrido a diversas fórmulas para tratar de terminar los partidos, pero el bullpen fue especialmente inconsistente en 2025.

Los Dodgers ya tienen taponero, uno de los mejores, y empiezan a meter miedo rumbo a la siguiente campaña, cuando busquen consolidar su dinastía con un tercer título consecutivo.

