Venezuela y Cuba comienzan el Clásico Mundial de Béisbol con el pie derecho

Las selecciones de Venezuela y Cuba iniciaron con victoria su participación en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, luego de imponerse este viernes a Países Bajos y Panamá, respectivamente, en encuentros disputados en Miami y San Juan.

En el loanDepot Park de Miami, el conjunto venezolano se impuso por 6-2 a los neerlandeses en el partido inaugural del grupo D. La ofensiva vinotinto encontró protagonismo temprano y luego amplió la ventaja con una quinta entrada productiva que terminó por encaminar el resultado.

El equipo dirigido por Ómar López abrió el marcador desde la primera entrada. Luis Arráez conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo que permitió a Ronald Acuña Jr. avanzar en las bases y colocar la primera carrera del encuentro.

La reacción de Países Bajos llegó poco después. En la parte alta del segundo episodio, el jardinero derecho Drew Jones impulsó el empate cuando Hendrick Clementina cruzó el plato para colocar el 1-1.

La respuesta venezolana no tardó en aparecer. En la baja de ese mismo inning, Javier Sanoja conectó un jonrón en solitario que devolvió la ventaja a la selección sudamericana.

El juego tomó un rumbo más claro en la quinta entrada. Arráez recibió una base por bolas que permitió llenar las bases. En esa jugada, Andrés Giménez anotó mientras Ronald Acuña avanzaba a tercera.

Poco después, William Contreras conectó un sencillo que llevó al plato a Acuña y a Maikel García para ampliar la diferencia. La ofensiva continuó con Wilyer Abreu, quien bateó hacia el jardín derecho para impulsar otra carrera, anotada por Arráez.

Países Bajos descontó en la sexta entrada. Drew Jones conectó un elevado que permitió a Didi Gregorius anotar la segunda carrera de los europeos.

Con la victoria, Venezuela se prepara para enfrentar este sábado a Israel, nuevamente en el loanDepot Park de Miami. En el otro compromiso del grupo, Países Bajos se medirá con Nicaragua.

Cuba también arranca con triunfo en San Juan

En el estadio Hiram Bithorn de San Juan, la selección de Cuba derrotó 3-1 a Panamá en el primer encuentro del grupo A.

El equipo cubano tomó ventaja en la segunda entrada gracias a un cuadrangular de Yoelkis Guibert por el jardín derecho frente al abridor panameño Logan Allen.

La diferencia se amplió en el tercer inning cuando Yoán Moncada conectó un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo, lo que dejó el marcador 3-0 a favor del conjunto caribeño.

El abridor cubano Liván Moinelo, Jugador Más Valioso de la Liga de Japón, se acreditó la victoria tras lanzar 3.2 entradas, en las que permitió dos imparables y ponchó a cuatro bateadores.

Panamá logró anotar en una secuencia ofensiva iniciada por Leonardo Bernal, quien conectó un sencillo y avanzó a segunda tras robar base. Más adelante llegó a tercera con un rodado de Leo Jiménez y finalmente anotó con un hit impulsor de Johan Camargo.

El relevo cubano cerró el encuentro con la aparición de Raidel Martínez, quien aseguró el salvamento.

El próximo compromiso de Cuba será el domingo ante Colombia. Panamá, por su parte, enfrentará el sábado a Puerto Rico. En el grupo A, los dos equipos con mejor récord avanzarán a la segunda ronda del torneo.

