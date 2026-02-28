Dan Serafini, exlanzador de MLB, sentenciado a cadena perpetua

El exlanzador de las Grandes Ligas, Dan Serafini, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en primer grado de su suegro y el intento de asesinato de su suegra en 2021, en un caso que conmocionó a la comunidad de Lake Tahoe. La condena fue dictada el viernes, tras un proceso judicial que incluyó un juicio de seis semanas y recursos legales que no prosperaron.

Serafini, de 52 años, fue declarado culpable en julio por el homicidio de Gary Spohr, de 70 años, y por herir gravemente a Wendy Wood durante un robo en la vivienda familiar ubicada en la zona oeste de Lake Tahoe. El jurado también lo halló culpable de robo en primer grado y consideró probadas las circunstancias especiales de acecho y homicidio durante la comisión de un delito grave, además de los cargos relacionados con armas de fuego.

Durante la audiencia de sentencia, Adrienne Spohr, hija de las víctimas, describió con dureza al exbeisbolista. “Es un monstruo que no conoce límites morales y no tiene ninguna reserva a la hora de quitarle la vida a otros para beneficiarse a sí mismo”, afirmó ante el tribunal.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Placer, Garen J. Horst, fue igualmente contundente al emitir su fallo. Señaló que Serafini era un “mentiroso, manipulador, arrogante y alguien que tiene una relación laxa con la verdad”, según publicó Los Angeles Times.

Un crimen planificado y un trasfondo financiero

De acuerdo con los fiscales, Serafini ingresó a la casa de los Spohr mientras la pareja estaba paseando en bote con sus nietos y su hija Erin Spohr, esposa del acusado. Esperó en un clóset hasta que la familia se marchó y, al regresar el matrimonio, les disparó en la cabeza. Wendy Wood sobrevivió al ataque, pero en 2022, a los 69 años, se quitó la vida tras enfrentar secuelas físicas y depresión, luego de un largo proceso de rehabilitación.

Samantha Scott, niñera empleada por Serafini y Erin Spohr, se declaró culpable de ser cómplice. En 2025 testificó que condujo a Serafini hasta la escena del crimen creyendo que se trataba de un negocio relacionado con drogas. También declaró que lo vio con un arma y un silenciador hecho con un tubo de PVC dentro de su mochila, y que posteriormente lo observó deshacerse de objetos tras cruzar la frontera estatal hacia Nevada.

En una declaración presentada ante la corte, Adrienne Spohr expresó: “Cuando me enteré de que el esposo de mi hermana, Daniel Serafini, y la amiga cercana de mi hermana, Samantha Scott, fueron arrestados por el tiroteo de mis padres, quedé profundamente conmocionada. Este fue un crimen atroz y calculado. Mis padres habían sido increíblemente generosos con Daniel Serafini y Erin Spohr durante su matrimonio”.

Los fiscales sostuvieron que el móvil del crimen estuvo marcado por la ira y problemas financieros. Presentaron pruebas de que el exlanzador había hecho amenazas durante años y que mantenía disputas con su suegro por un préstamo de 1,3 millones de dólares destinado al negocio ecuestre de Erin Spohr.

Serafini tuvo una carrera profesional de 22 años que terminó en 2013. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1992 por los Minnesota Twins y debutó en las Grandes Ligas en 1996. También jugó con Chicago Cubs, San Diego Padres, Pittsburgh Pirates, Cincinnati Reds y Colorado Rockies, además de lanzar en Japón y representar a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013. En México jugó en Quintana Roo y Monterrey, y en Venezuela con los Tiburones de La Guaira.



