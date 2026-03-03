MLB castiga nuevamente a Jurickson Profar: 162 juegos de suspensión

La temporada de Jurickson Profar terminó antes de empezar. El bateador designado de los Atlanta Braves fue suspendido por 162 juegos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, en lo que representa su segunda infracción en el último año, de acuerdo con ESPN.

La sanción implica la pérdida total de su salario de $15 millones de dólares correspondiente a esta campaña y lo deja fuera de cualquier participación en la postemporada. Tampoco podrá disputar el próximo Clásico Mundial de Beisbol, torneo en el que estaba contemplado para integrar la selección de los Países Bajos, equipo conformado en parte por peloteros de Curazao, su lugar de origen.

Jurickson Profar has been suspended 162 games after testing positive for PED's for the second time pic.twitter.com/M0FriFXVfc — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 3, 2026

Con esta decisión, Profar se convierte en el sexto jugador castigado con 162 partidos desde que en 2014 las Grandes Ligas endurecieron las penas para reincidentes, estableciendo una suspensión equivalente a una temporada completa. El antecedente más reciente de una sanción de este tipo fue el del relevista J.C. Mejía en septiembre de 2023, quien no ha vuelto a jugar en el beisbol afiliado.

Impacto deportivo y antecedentes recientes

La baja representa un contratiempo para Atlanta, que intenta dejar atrás una campaña de 76-86 y ya enfrenta ausencias por lesión de los abridores Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep, ambos con problemas en el codo.

No es la primera vez que Profar queda fuera por esta razón. El 31 de marzo de 2025 recibió una suspensión de 80 encuentros por gonadotropina coriónica humana. Tras ese castigo afirmó: “Debido a mi profundo amor y respeto por este deporte, jamás haría nada para engañarlo a sabiendas”. En ese momento, la organización declaró estar “sorprendida y extremadamente decepcionada”, aunque también señaló que “apoyan plenamente el programa y esperan que Jurickson aprenda de esta experiencia”.

Atlanta lo había firmado en enero con un contrato de tres años y $42 millones de dólares, después de su mejor temporada con los San Diego Padres. Luego de cumplir la primera sanción y regresar a inicios de julio, registró promedio de .245/.353/.434, con 14 jonrones y 43 carreras impulsadas desempeñándose en el jardín izquierdo.

Tras someterse a una cirugía de hernia deportiva en la temporada baja, el plan era utilizarlo como bateador designado, con posibilidades de ocupar el segundo turno en el orden ofensivo detrás de Ronald Acuña Jr. Su ausencia incrementa la carga ofensiva sobre jugadores como Matt Olson, Austin Riley, Ozzie Albies, Michael Harris II y el recién llegado Mike Yastrzemski. El eventual retorno del receptor Sean Murphy permitiría que Drake Baldwin tenga tiempo como bateador exclusivo.

Profar, quien debutó con Texas a los 19 años y fue considerado el principal prospecto del beisbol en su momento, pasó por Oakland, San Diego y Colorado antes de regresar a los Padres en 2024, cuando bateó .280/.380/.459, con 24 cuadrangulares y 85 impulsadas, ambas cifras récord en su carrera.

