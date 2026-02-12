Dodgers firman a Kiké Hernández y Max Muncy y quedan listos para buscar el tricampeonato

Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron un jueves a pedir de boca al anunciar la extensión de contrato por un año del veterano tercera base Max Muncy en una cantidad de 10 millones de dólares y más aún con el anuncio del regreso del agente libre y utility Kiké Hernández.

Sin duda dos piezas importantes en el armado de la plantilla para la temporada 2026 donde la novela angelina buscará empatar el récord de los Yankees de Nueva York en las temporadas 1998, 1999 y 200, así como de los Atléticos de Oakland en 1972, 1973 y 1974 que lograron la triple corona.

En el arreglo multianual con Muncy, los actuales bicampeones de la Gran Carpa se incluye un salario base de siete millones de dólares y una opción para 2028 de diez millones de dólares, incluyendo una rescisión de contrato de tres millones de dólares, mientras que en el 2026 quedaron garantizados los diez millones de dólares.

Dodgers, UTIL Kiké Hernández agree to a deal, per Hernández's Instagram. pic.twitter.com/XVMDGYnXKS — MLB (@MLB) February 12, 2026

Mientras que con Kiké Hernández el regreso del polifuncional pelotero agente libre en primera instancia fue dado a conocer por el propio jugador en su cuenta oficial de Instagram en su esperado regreso al equipo angelino.

Hernández publicó en esta red social el siguiente mensaje: “¿Qué más esperabas? ¡Tres seguidos suena bien! #WeBack”, escribió Hernández junto con una foto suya con una camiseta de los Dodgers, campeones de la Serie Mundial.

El arreglo para el retorno de Kiké se dio por un año por cuatro y medio millones de dólares, menor al de 2025 en donde percibió por una temporada seis y medio millones de dólares, lo que en un principio hizo pensar que no habría regreso del versátil pelotero, pero al final las cosas resultaron en un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Los números de Muncy

Max Muncy con 35 años a cuestas, tiene blasones importantes como el haber sido dos veces All-Star y tres veces campeón de la Serie Mundial con el cuadro angelino en las temporadas 2020, 2024 y 2025, por lo que forma parte de la platilla veterana con su novena temporada con LA en 2026.

Dodgers, INF Max Muncy agree to one-year extension with a club option for 2028. pic.twitter.com/AnS867LQob — MLB (@MLB) February 12, 2026

En 2025 bateó .243 con 19 jonrones y 67 carreras impulsadas en 100 juegos la temporada pasada y agregó tres jonrones en los playoffs, además de su vuela cercas en el séptimo juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto fue su número 16 en la postemporada, un récord del equipo.

The Los Angeles Dodgers have agreed to terms with IF Max Muncy on a one-year contract extension for $10 million guaranteed, which includes a $7 million salary for the 2027 season and a $10 million club option for 2028. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 12, 2026

Muncy es reconocido por ser un bateador de carrera de .229 con 214 jonrones y 604 carreras impulsadas en 1,020 juegos para los Oakland A’s (2015-16) y los Dodgers.

Los números de Kiké Hernández

Por su parte Kiké Hernández, de 34 años, bateó para .203 con 10 jonrones y 35 carreras impulsadas en 92 juegos la temporada pasada, no obstante que pasó casi dos meses en la lista de lesionados por molestias en el codo y regresó el 26 de agosto temiéndose que su carrera estaba acabada por dicha lesión, pero al final pudo regresar en buena forma.

Like he never left. Welcome back, Kiké! pic.twitter.com/qvAIwHJvEM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 12, 2026

Debido a este problema físico fue operado del codo izquierdo en noviembre pasado, por lo cual más allá del acuerdo para su regreso, el futuro de su carrera es incierto y los Dodgers están apostando a una de las interrogantes que será bueno saber que pasará a lo largo de la temporada.

En 12 temporadas en las Grandes Ligas, nueve de las cuales han sido con los Dodgers en dos períodos separados, Hernández tiene un promedio de bateo de .236 con 130 jonrones y 470 carreras impulsadas en 1,275 juegos.

