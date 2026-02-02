Edwin Díaz, cerrador de los Dodgers, se suma a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Edwin Díaz volverá a vestir el uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tres años después de una de las lesiones más impactantes que se recuerden en la historia del torneo. El estelar cerrador, actualmente jugador de Los Angeles Dodgers, fue confirmado este lunes como parte del roster boricua, marcando así su regreso al escenario internacional tras un largo proceso de recuperación y consolidación deportiva.

La noticia llega luego de que Díaz firmara en el receso invernal un contrato de tres años y $69 millones de dólares con los Dodgers, convirtiéndose en una de las piezas clave del bullpen angelino. Su inclusión representa un refuerzo de peso para Puerto Rico, que buscará volver a competir al más alto nivel en el certamen que se disputará en marzo de 2026.

Díaz no participa en el Clásico Mundial desde la edición de 2023, cuando sufrió una rotura total del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante la celebración posterior a la victoria ante República Dominicana en la fase de grupos. Aquella lesión ocurrió fuera de acción de juego, mientras el equipo celebraba el pase a los cuartos de final, instancia en la que Puerto Rico fue eliminado por México. En ese momento, Díaz era jugador de New York Mets y la lesión lo obligó a perderse por completo la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

Regreso deportivo y un roster con contrastes

El camino de regreso no fue inmediato. Tras un retorno irregular en 2024, Edwin Díaz recuperó su mejor versión en la temporada 2025, firmando uno de los años más sólidos de su carrera. Terminó la campaña con efectividad de 1.63, 28 salvamentos y 98 ponches en 66.1 entradas lanzadas, números que le permitieron conquistar su tercer premio al Relevista del Año, el segundo en la Liga Nacional. Ese rendimiento fue clave para que decidiera salir de su contrato con los Mets y probar nuevamente la agencia libre.

El Clásico Mundial de 2026 será el tercero en la carrera de Díaz, quien ya fue parte de las ediciones anteriores y vuelve ahora como uno de los lanzadores más experimentados del equipo. Junto a él, también fue confirmado el jardinero de San Francisco Giants, Heliot Ramos, quien debutará en el torneo. Ramos, de 26 años, ha superado la barrera de los 20 jonrones en cada una de las últimas dos temporadas y fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2024. En su carrera en MLB acumula una línea ofensiva de .255/.319/.418 en 312 partidos.

Actualizado – Bajas hasta ahora en el equipo de Puerto Rico para el@WBCBaseball

-Carlos Correa

-Francisco Lindor

-Kike Hernández (lesión)

-Jovani Morán

-Emilio Pagán

-Alexis Díaz

-José Berríos

-Yacksel Ríos

-Víctor Caratini — Carlos Rosa (@crosarosa) January 31, 2026

No obstante, el panorama no es completamente alentador para el conjunto dirigido nuevamente por Yadier Molina. En cuestión de días, Puerto Rico recibió la confirmación de que varias figuras no podrán participar en el torneo tras no superar los protocolos de seguro o por razones físicas. Entre las bajas confirmadas se encuentran Carlos Correa, Francisco Lindor, Kiké Hernández, Jovani Morán, Emilio Pagán, Alexis Díaz, José Berríos, Yacksel Ríos y Víctor Caratini.

Aun con estas ausencias, la presencia de Edwin Díaz devuelve optimismo a una selección que buscará equilibrar experiencia y nuevas caras en un torneo que, una vez más, promete ser uno de los eventos más seguidos del calendario internacional del béisbol.

