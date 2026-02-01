Juan Soto dirá presente en el Clásico Mundial de Beisbol

La selección de República Dominicana contará con una de las mayores figuras del béisbol actual en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Juan Soto, jardinero de los New York Mets y poseedor del contrato más alto en la historia de los deportes profesionales, confirmó su participación en el torneo internacional, en el que volverá a vestir el uniforme de su país por segunda ocasión.

La presencia de Soto fue ratificada por la dirigencia del combinado dominicano, que continúa delineando un roster cargado de talento para la cita que se disputará en marzo en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. El bateador zurdo ya había representado a la República Dominicana en la edición de 2023, en la que fue el jugador ofensivo más destacado del equipo, pese a la eliminación en la fase de grupos.

Durante ese Clásico Mundial, Soto disputó cuatro encuentros y firmó una actuación individual sobresaliente. Registró promedio de .400, porcentaje de embasarse de .500 y slugging de 1.000, para un OPS de 1.500, el más alto del conjunto quisqueyano. También lideró al equipo en carreras anotadas y figuró entre los primeros lugares en hits, jonrones, boletos recibidos e impulsadas.

Liderazgo y refuerzos clave para el equipo dominicano

Más allá de su impacto dentro del terreno, Juan Soto ha sido una pieza activa en la conformación del plantel. Tanto el mánager Albert Pujols como el gerente general Nelson Cruz han señalado que el jardinero fue uno de los primeros peloteros en expresar públicamente su intención de jugar el Clásico y que ha colaborado en los contactos con otros jugadores dominicanos elegibles.

Soto llega al torneo luego de una temporada 2025 de alto nivel individual. Estableció un récord personal de 43 cuadrangulares, lideró la Liga Nacional en porcentaje de embasarse (.396) y en bases por bolas recibidas (127), además de robar 38 bases. Finalizó tercero en la votación al Jugador Más Valioso del circuito y sumó el sexto Bate de Plata de su carrera, en un año que estuvo marcado por la polémica tras quedar fuera del Juego de Estrellas.

La confirmación de Soto encabeza una serie de anuncios relevantes para la selección dominicana. También se informó que Ketel Marte y Geraldo Perdomo, ambos de los Arizona Diamondbacks, formarán parte del equipo. Marte viene de consolidarse como uno de los mejores segundas bases de las Grandes Ligas, mientras que Perdomo completó una de las campañas más sólidas de su carrera en 2025.

El cuerpo de lanzadores, especialmente el bullpen, también empieza a tomar forma. Los relevistas Gregory Soto, Wandy Peralta, Camilo Doval y Dennis Santana ya dieron el sí, uniéndose a brazos como Carlos Estévez y Seranthony Domínguez, lo que perfila a República Dominicana como uno de los equipos con mayor profundidad en entradas finales.

A estas figuras se suma Fernando Tatis Jr., quien finalmente debutará con la selección nacional en un torneo de selecciones mayores. Con experiencia, poder ofensivo y figuras consolidadas, el equipo dominicano comienza a construir una nómina que apunta a ser protagonista en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

