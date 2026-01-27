Carlos Correa y José Altuve, dos ausencias importantes en el Clásico Mundial de Béisbol

Las estrellas de los Houston Astros, Carlos Correa y José Altuve, no participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una baja que impacta a las selecciones de Puerto Rico y Venezuela justo cuando se acerca el torneo. Ambos peloteros se vieron obligados a renunciar a la oportunidad de representar a sus países porque no pudieron asegurar sus contratos para el evento, lo que pone en riesgo sus salarios de la temporada regular si sufrieran una lesión.

Correa confirmó el martes que su ausencia responde a la falta de seguro adecuado. El campocorto, que ha firmado un contrato de $31 millones de dólares para la temporada 2026, explicó a The Athletic que jugar sin una póliza que proteja su salario en caso de lesión sería “un riesgo demasiado grande”.

“Es demasiado riesgo para tomar, jugar sin seguro”, declaró Correa, quien se había preparado durante la temporada baja con la intención de llegar listo al torneo. Aunque este torneo le permitiría lucirse internacionalmente, el riesgo económico fue el factor determinante para bajarse del evento.

Confirmed : Carlos Correa will not play in the WBC per Chandler Rome story b/c of insurance issue tied to his contract. Astros are happy with this outcome along with Jose Altuve opting out as well. Can''t risk injury. Carlos spoke with us last Thur about his training /WBC pic.twitter.com/1f75h6iPXv — Randy McIlvoy (@KPRC2RandyMc) January 27, 2026

Altuve enfrentó una situación similar. El segunda base venezolano, que se sometió a un procedimiento en el pie derecho durante la temporada baja y tiene un salario de $33 millones de dólares, también vio imposible asegurar su contrato para el Clásico. Esto ocurre después de que en la edición de 2023 sufriera una fractura de pulgar durante el torneo, lesión que lo mantuvo fuera de acción por más de ocho semanas.

Impacto en Venezuela y Puerto Rico

La ausencia de Correa y Altuve significa una baja significativa para dos de los equipos tradicionalmente competitivos en el Clásico Mundial. Puerto Rico perderá la presencia de uno de sus infielders más talentosos, mientras que Venezuela se queda sin uno de sus bateadores más consistentes y experimentados.

Correa dijo también que habló con el propietario de los Astros, Jim Crane, quien le pidió que se concentrara en su preparación con el equipo y en los entrenamientos de primavera, especialmente después de una temporada 2025 que estuvo marcada por múltiples lesiones del club.

Por su parte, Altuve manifestó previamente su deseo de jugar en el Clásico, asegurando que siempre ha sido un honor representar a Venezuela, tal como lo hizo en ediciones anteriores. “Firmé el documento donde me comprometo a jugar como lo hice en los dos últimos Clásicos Mundiales de Béisbol”, dijo en declaraciones reproducidas por The Athletic. “Siempre es un honor representar a mi país… pero este año parece que no depende de mí”.

Este torneo se celebrará del 5 al 17 de marzo en varias ciudades: Houston, Miami, Tokio y San Juan, Puerto Rico, con las semifinales y el juego del campeonato programados en Miami. La ausencia de figuras como Correa y Altuve ha generado debate entre aficionados sobre la relación entre los compromisos de selección y la protección de contratos en el béisbol profesional.



