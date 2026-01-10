Clásico Mundial de Béisbol 2026, ¿qué debes saber de esta gran cita mundialista?

El Clásico Mundial de Béisbol es otro de los grandes eventos del 2026. Esta será la sexta edición del torneo y se celebrará del 5 al 17 de marzo. Los países anfitriones serán Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Conoce los detalles más resaltantes de este torneo.

Esta será la sexta edición del Clásico Mundial desde la primera aparición del campeonato en 2003. Solo en 2021 no se desarrolló el torneo por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Japón es el máximo ganador de este torneo con tres títulos (2006, 2009 y 2023). El conjunto asiático derrotó a Estados Unidos en la final de 2023. Al igual que en 2006, los japoneses irán por el bicampeonato.

En aquel bicampeonato de Japón, el lanzador Daisuke Matsuzaka fue galardonado con el MVP en las dos ediciones. Matsuzaka es el lanzador con más victorias en la historia del torneo (6) y también el pitcher con más ponches (23).

Por el lado del bateo, el cubano Alfredo Despaigne es el pelotero con más jonrones en la competición (7). El puertorriqueño Yoenis Céspedes es el líder histórico de triples (3) y el boricua Frederich Cepeda lidera el renglón de los boletos (22)

La primera fase del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugarán en Miami, Florida; Houston, Texas; San Juan de Puerto Rico; y Tokio, Japón. Los cuartos de final se jugarán en Miami y Houston, mientras que la ronda final tendrá lugar en Miami.

Grupos del Clásico Mundial 2026

Grupo A – San Juan, Puerto Rico

Sede: Estadio Hiram Bithorn

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B – Houston, Estados Unidos

Sede: Daikin Park

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C – Tokio, Japón

Sede: Tokyo Dome

Japón

Australia

República de Corea

República Checa

China Taipéi

Grupo D – Miami, Estados Unidos

Sede: loanDepot park

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

