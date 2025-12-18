Estados Unidos suma 3 lanzadores más para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos tiene casi listo su equipo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras sumar a tres abridores más para el torneo.

La selección estadounidense sumó a Nolan McLean, Clay Holmes y Joe Ryan a la rotación para el Clásico de 2026. Estos tres se suman a Matthew Boyd y Paul Skenes.

Nolan McLean viene de debutar en 2025 con los Mets de Nueva York y dejó buenas demostraciones con la franquicia de la Gran Manzana.

El jugador de 24 años registró una efectividad de 2.06 con 57 ponches en 48 entradas (ocho aperturas).

Clay Holmes, también pitcher de los Mets de Nueva York, tuvo su primera temporada como abridor luego de ser conocido como cerrador de los Yankees de Nueva York.

El derecho de 32 años dejó récord de 12 victorias, 8 derrotas y una efectividad de 3.53. Además ponchó a 129 bateadores en 165.2 innings de labor.

Por su parte, Joe Ryan fue uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana en 2025. Ryan, elegido All-Star en 2025, superó los 190 ponches por segunda vez en tres temporadas.

Acumuló 3.1 WAR en FanGraphs por segunda temporada consecutiva, mientras que su porcentaje de ponches menos bases por bolas del 22.5% lo ubicó en el cuarto lugar entre los lanzadores calificados, solo por detrás de Skenes, Garrett Crochet y Tarik Skubal.

Estados Unidos se mete entre favoritos al Clásico Mundial 2026

El equipo de Estados Unidos está entre los favoritos a llevarse el título en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Con jugadores como Cal Raleigh, Aaron Judge, Bobby Witt Jr., Corbin Carroll, Kyle Schwarber, entre otros, buscarán la revancha después de la edición de 2023.

Japón, República Dominicana y Venezuela también aparecen como fuertes candidatos con selecciones de peloteros estrellas en Grandes Ligas.

EE.UU está ubicada en el Grupo B junto con México, Italia, Reino Unido y el equipo de Brasil que se jugará en el Daikin Park de Houston.

