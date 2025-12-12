Clásico Mundial 2026: Yamamoto estará con Japón, pero Roki Sasaki sería baja

Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial 2025, confirmó que estará con la selección de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Yamamoto viene de ser el héroe de los Dodgers en la postemporada y tener una de sus mejores campañas en este año.

El derecho japonés tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 2.49 y 201 ponches en 30 apariciones en 2025. Ganó su primer premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y su segunda Serie Mundial.

Yoshinobu Yamamoto fue parte esencial del equipo de Japón que consiguió el título en el Clásico Mundial de 2023 con una rotación que también tenía a Yu Darvish, Roki Sasaki y Shohei Ohtani.

En esa edición, Yamamoto lanzó 7.1 innings, 2 carreras limpias, efectividad de 2.45 y 12 ponches.

Solo Sasaki y Shohei Ohtani lanzaron más entradas en ese torneo. Ohtani lanzó tres juegos, incluyendo ser cerrador ante Estados Unidos en la final de 2023.

Yoshinobu Yamamoto will once again pitch for Team Japan in the 2026 World Baseball Classic pic.twitter.com/cMxNuyVX86 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 11, 2025

Roki Sasaki no iría al Clásico Mundial de 2026

Por su parte, Sasaki no asistiría al torneo en marzo debido a las lesiones y el proceso de adaptación que tuvo en 2025.

Sasaki tuvo marca de 1-1 con una efectividad de 4.46 y 28 ponches en 10 apariciones en 2025. El derecho japonés terminó como cerrador del equipo durante la postemporada.

Aunque la idea de la gerencia general de los Dodgers es que vuelva a su rol de abridor junto con Tyler Glasnow, Yamamoto, Blake Snell y Shohei Ohtani.

Los Dodgers ya consiguieron a su cerrador con la firma de Edwin Díaz por las siguientes tres temporadas.

Sasaki tuvo dos aperturas en el Clásico Mundial de 2023 con récord de 1-0, 7.2 innings lanzados, 3 carreras limpias permitidas, 3.52 de efectividad y 11 ponches.

Japón busca repetir el campeonato y seguir sacando diferencia como el equipo con más títulos del Clásico Mundial de Béisbol.

