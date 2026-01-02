Alejandro Kirk se alista para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol

México sigue armando un roster competitivo para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Además de la ya conocida confirmación de Randy Arozarena, Alejandro Kirk también se unirá a la delegación mexicana que buscará competir en este torneo.

El conjunto mexicano contará la con presencia de otro grande liga. El Clásico Mundial se disputará entre el 5 y 17 de marzo en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. El receptor de los Toronto Blue Jays dirá presente.

“La Comisión de Selecciones Nacionales informa que el receptor tijuanense Alejandro Kirk integrará el roster de la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial 2026”, detalló el reporte sobre la presencia de Kirk.

Este será el primer Clásico Mundial de Béisbol al que Alejandro Kirk asistirá. El receptor formado en los Toros de Tijuana le agregará experiencia y calidad al roster azteca. Kirk ha sido dos veces elegido al Juego de las Estrellas de la MLB (2022 y 2025).

Alejandro Kirk viene de tener una de sus mejores temporadas en las Grandes Ligas. Solo en el año 2022, el catcher mexicano tuvo mejores números que la campaña del subcampeonato de Toronto Blue Jays.

El pelotero nacido en Tijuana participó en 130 partidos en la temporada (solo superado por sus 139 apariciones en 2022). Alejandro Kirk conectó 127 hits en 451 turnos al bate. Kirk anotó 45 carreras, conectó 18 dobles, 15 jonrones, impulsó 76 carreras y dejó un promedio de bateo de .282 (solo superado por su .285 de 2022).

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Como ya fue mencionado, el Clásico Mundial de Béisbol se disputará el 5 al 7 de marzo en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. La selección mexicana fue emparejada en el Grupo B junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

México debutará el 6 de marzo contra Gran Bretaña. Este encuentro se disputará en Daikin Park (antes llamado Minute Maid Park) en Houston, Texas.

