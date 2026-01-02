Cayó el primer gol mexicano de 2026

El mexicano Rafael Durán se estrenó en el fútbol australiano. El delantero azteca consiguió su primera anotación de 2026 en la victoria del Macarthur Dootball Club 0-1 contra WS Wanderes. Durán marcó un gol de alta factura en la A-League.

En septiembre de 2025, Rafael Durán firmó con el Macarthur FC de la primera división de Australia. En poco tiempo, Durán ya ha tenido varias participaciones con el conjunto australiano. En la última fecha el azteca fue el héroe de su club.

A delightful finish from Duran puts @mfcbulls in front 💫



Pure class from the edge of the box, as Rafa Duran curls it into the top corner to make it 1-0 before the break



Watch #WSWvMAC live on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/gNjhWlrUnG — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) January 1, 2026

El el primer partido del año contra WS Wanderes, Rafael Durán destrabó un complejo partido. al minuto 41, el delantero mexicano marcó un espectacular golazo, casi desde fuera del área. Durán no tenía mucho ángulo de remate desde el costado izquierdo, pero se tuvo fe y logró disparar con mucho efecto un balón que silenció todo el CommBank Stadium de Parramatta.

El tanto de Durán fue muy significativo para su club. WS Wanderes, penúltimo en la clasificación general, hizo un gran partido e intentaron buscar el resultado. Los locales se adueñaron de la posesión (53%) y realizaron hasta 14 remates, pero sin mucha puntería (3 remates a puerta).

Gracias al gol de Rafael Durán, el Macarthur FC consigue su tercera victoria en cuatro partidos. El triunfo los ubica en el cuarto puesto de la clasificación general a dos unidades de la cima (Auckland FC).

El Macarthur está teniendo una temporada compleja. El conjunto de Durán acumula 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas en 11 partidos. A pesar de ser un recién llegado al club, Rafael Durán ya acumula 15 partidos disputados. En todos esos encuentros el azteca ha podido marcar 2 tantos.

El exdelantero de los Tigres de la UANL y de Atlante firmó un contrato con el Macarthur hasta junio de 2026. A sus 28 años Durán tiene un valor de mercado que a penas pasa el medio millón de dólares.

