Carlos Reinoso confía en que Henry Martín será el goleador de la Liga MX

Henry Martín ha tenido muchos problemas con su estado físico. Las lesiones le han apartado de una buena regularidad con las Águilas del América. Para el Clausura 2026, Henry Martín volverá a estar a tono. Carlos Reinoso lo visualiza como goleador del torneo y una pieza citada por Javier Aguirre en el Mundial de 2026.

El estratega chileno le tiene mucha confianza a Henry Martín. Carlos Reinoso dejó atrás los malos antecedentes del goleador azteca y aseguró que su carrera volverá a despegar en el torneo que está por comenzar.

“Muchos jóvenes Americanistas están en desacuerdo conmigo; con mucho respeto les digo que Martin va a golear el próximo torneo y va a ir al mundial“, dijo Reinoso en sus redes sociales.

Henry Martín solo jugó cuatro partidos en toda la temporada. En gran parte de la campaña, la “Bomba” estuvo apartado del conjunto de André Jardiné a causa de una tendinitis en el tendón de Aquiles y otras molestias musculares.

De esos 4 encuentros, Henry Martín solo pudo ser titular en uno de ellos. El veterano ariete de 33 años solo vio 117 minutos de acción en toda la campaña. Henry Martín concluyó su año sin goles ni asistencias.

Mundial de 2026

El Clausura 2026 será crucial para las aspiraciones de Henry Martín de estar en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. El atacante de las Águilas del América no juega un partido con El Tri desde noviembre de 2024 en un duelo contra Honduras en el que marcó 2 goles.

Henry Martín acumula 46 partidos con la selección mexicana. El delantero nacido en Mérida acumula 11 goles y 8 asistencias con El Tri. Henry Martín buscará su segunda participación en un Mundial. La única de ellas hasta la fecha fue en Qatar 2022, torneo en el que jugó 2 partidos y marcó 1 gol.

