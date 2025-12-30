Julián Quiñones tiene un pequeño cruce en las redes sociales

Julián Quiñones tiene muy buenos números en el fútbol de Arabia Saudita, pero esto no lo ha alejado de las críticas. El delantero de la selección mexicana fue señalado en el último empate de su club 1-1 con Damac. Quiñones no hizo de la vista gorda a los señalamientos.

A través de las redes sociales un usuario ventiló la posibilidad de que Julián Quiñones se sintiera amenazado con la presencia de Mateo Retegui. El delantero italiano fue quien salvó el empate del Al Qadisiya en el último encuentro.

“Desde la llegada de Retigui has tenido cambios de humor abrumadores y temeridades, incluso fallando goles que nos costaron tres puntos seguros. Retigui es un dínamo de energía, vitalidad y entusiasmo. Tú eres todo lo contrario. Vete o vuelve a ser como eras”, dice la publicación en la que se muestran algunos videos del último partido del club.

Since the arrival of Retigui, you've got with overwhelming mood swings and recklessness, even in missing goals that cost us three sure points.

Retigui is a dynamo of energy, vitality, and enthusiasm.

You're the complete opposite.

Leave, or go back to how you were@julian_quiones3 pic.twitter.com/XTx0JJYA6e — بـيــرزوت | 🟡🔴 QAD (@Beirzout) December 27, 2025

En los materiales se puede ver el gol de Mateo Retegui y un disparo de cabeza del italiano que estuvo muy cerca de entrar a la portería de Damac. También fueron expuestas un par de jugadas de Quiñones en las que no pudo concretar una buena definición. El exdelantero del América respondió a estos señalamientos.

“Acepto mi error, todos los partidos no son perfectos, y ayer fue un mal partido, pero no quiero buscar un problema donde no lo hay. Siempre he estado comprometido con el club, solo que el objetivo no es dar cosas de fútbol”, dijo el delantero azteca.

Buen nivel de Julián Quiñones

Las críticas parecen excesivas sobre el delantero mexicano. Julián Quiñones no ha marcado un gol en el mes de diciembre, pero su última anotación se remonta al 28 de noviembre en el empate contra el Al Ahli.

No deja de ser muy buena la campaña de Julián quiñones. Hasta ahora el mexicano ha disputado partidos por la Saudí Pro League, King’s Cup y Saudí Super Cup. En 11 duelos disputados el delantero azteca ha marcado 10 goles (935 minutos dentro del campo). De Hecho, Quiñones ha marcado 2 goles más que Retegui en menos tiempo dentro del engramado.

