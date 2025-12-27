Lionel Messi tendría un amor oculto por el fútbol mexicano

Lionel Messi es uno de los futbolistas más importantes de toda la Major League Soccer. El capitán de la Albiceleste es un jugador que potencia la imagen del fútbol de Estados Unidos. Además, Messi parece ser un futbolista que comparte la rivalidad local con el balompié mexicano. Pero William Yarbrough reveló que no hay un problema directo con la Liga MX.

William Yarbrough solo estuvo en el Inter Miami unos pocos meses este año. A pesar de que no tuvo participación dentro del club de David Beckham, Yarbrough tuvo la oportunidad de compartir vestuario con Lionel Messi.

El veterano arquero de 36 años reveló que el capitán de la Albiceleste no guarda cierto rencor hacia el fútbol mexicano. Yarbrough aseguró que Lionel Messi se conoce todos los clubes de la Liga MX.

“Literalmente conoce todos los clubes, jugadores y partidos, realmente le gusta la Liga Mexicana“, sentenció el exguardameta del Inter Miami en una plática con La Afición.

Messi cambia enojado

A lo largo de los últimos años se ha podido evidenciar una cierta molestia de Messi en los partidos contra rivales mexicanos. En la visita del Inter Miami a tierras mexicanas, el argentino ha mandado a callar estadios con sus actuaciones. William Yarbrough explicó que Messi se enoja solo si es provocado.

“Se defiende a sí mismo si es provocado, pero no es alguien que guarde rencor. Él responde en el calor del momento, entonces se acabó“, agregó el exguardameta de la Liga MX.

No está de más recordar que en el Mundial de Qatar 2022 se generó una polémica con una camiseta de la selección mexicana. Según Saúl “Canelo” Álvarez, Messi irrespetó los colores de El Tri al dejar caer una playera de la selección y que esta se quedara en el suelo. México y Argentina no se han vuelto a ver las caras después de aquel encuentro. ¿Messi estará enojado?

