¿Cuáles fueron las elecciones de Messi en los premios The Best?

Este martes 16 de diciembre se llevaron a cabo los premios The Best 2025. Varios futbolistas fueron premiados con distintos galardones entregados en toda la ceremonia. Pero el más importante se lo llevó Ousmane Dembélé como el mejor futbolista de la temporada. Lionel Messi votó por el francés y su criterio lo llevó a elegir a los ganadores de otras categorías.

Lionel Messi participó en las votaciones como capitán de la selección de Argentina. En estas votaciones participan capitanes de las selecciones nacionales, seleccionadores, periodistas y entrenadores de clubes. Entre todos ellos sumaron 584 votantes.

Esta vez Messi no figuró entre los galardonados. No deja de ser extraño que es la primera vez en mucho tiempo en la que el delantero argentino no ve su nombre en la papeleta. Cada votante debía seleccionar los tres primeros lugares en el orden de preferencia de los candidatos al premio.

En el premio The Best al mejor jugador de la temporada, Lionel Messi puso en primer lugar a Ousmane Dembélé, luego Kylian Mbappé y el tercer puesto para Lamine Yamal.

Messi tuvo un pleno de victorias en sus votaciones. En cuanto al mejor entrenador de la temporada, el futbolista argentino ubicó a Luis Enrique en el primer lugar, Hansi Flick en el segundo y Mikel Arteta en el tercer puesto.

En cuanto al mejor arquero de la temporada Messi tuvo una pequeña debilidad por su compatriota Emiliano Martínez. El futbolista del Inter Miami eligió al “Dibu” de segundo. La primera opción fue Gianluigi Donnarumma y el tercer puesto fue para Thibaut Courtois.

Todos los ganadores en el premio The Best

Premios Individuales Masculinos:



Mejor Jugador de la FIFA: Ousmane Dembélé (PSG / Francia)

Mejor Entrenador de la FIFA: Luis Enrique (PSG)

Mejor Portero de la FIFA: Gianluigi Donnarumma (Manchester City / Italia)



Premios Individuales Femeninos:



Mejor Jugadora de la FIFA: Aitana Bonmatí (FC Barcelona / España)

Mejor Entrenadora de la FIFA: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Mejor Portera de la FIFA: Hannah Hampton (Chelsea / Inglaterra)



Goles del Año (Puskás y Marta):



Premio Puskás (Mejor gol masculino): Santiago Montiel (Independiente), por su gol de chilena ante Independiente Rivadavia.

Premio Marta (Mejor gol femenino): Lizbeth “Maga” Ovalle (Tigres), por su gol de “escorpión” ante Guadalajara.



Premios Especiales:



Premio Fair Play de la FIFA: Dr. Andreas Harlass-Neuking (médico del SSV Jahn Regensburg).

Premio a la Afición de la FIFA: Seguidores del Zakho SC (Irak).

Once Ideal Masculino:



Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes.

Mediocampistas: Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri.

Delanteros: Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.



Once Ideal Femenino:



Portera: Hannah Hampton.

Defensas: Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle.

Mediocampistas: Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina.

Delanteras: Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.

