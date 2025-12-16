Ousmane Dembélé reafirma su dominio en la temporada y conquista el The Best 2025

El Katara Hall del Fairmont Hotel de Doha, Qatar, fue el escenario en el que se conoció al mejor jugador de la temporada por el The Best 2025. Ousmane Dembélé fue galardonado como el mejor The Best 2025. El delantero francés tendrá el The Best y el Balón de Oro en sus vitrinas para cerrar el año.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

El premio The Best FIFA Football Awards 2025 reconoce al mejor jugador del mundo, femenino y masculino. El The Best evalúa el nivel y los registros deportivos desde agosto de 2024 hasta agosto de 2025. Hay cuatro criterios que se usaron para definir a los ganadores de este galardón: votaciones de los capitanes, los entrenadores, los periodistas y los aficionados. Cada renglón representa un 25% de los votos generales.

Ousmane Dembélé fue premiado nuevamente, ahora con el The Best. El delantero francés fue una pieza esencial en los logros del París Saint-Germain y Luis Enrique. Dembélé comandó la obtención de un triplete histórico para el conjunto parisino: Ligue 1, Copa de Francia y, algo inédito para esta institución, la UEFA Champions League.

🚨 𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐄 𝐈𝐒 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐄𝐍'𝐒 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝟐𝟎𝟐𝟓 👑



After winning the Ballon d’Or, Ousmane Dembélé has now also won the FIFA The Best Men’s Player award 🥇



Dembélé in 2024/25:

🏟️ 53 games

⚽ 35 goals

🅰️ 16 assists



🏆 UCL

🏆… pic.twitter.com/Judh06acMP — 433 (@433) December 16, 2025

En la temporada 2024-2025 Ousmane Dembélé logró convertir 35 goles y conceder 16 asistencias. El goleador francés no solo fue desequilibrante en los costados de la cancha, Dembélé también contribuía en la generación de juego y la definición.

Dembélé ya acumula muchos premios en su bolsillo para condecorar su gran temporada. El francés fue elegido Mejor Futbolista de la Temporada de la Ligue 1, Mejor Jugador del Torneo de la UEFA Champions League, recibió el Onze d’Or 2025 otorgado al Mejor Jugador de la Temporada por la revista Onze Mondial, ganó el Balón de Oro entregado por France Football y ahora recibe el The Best de la FIFA.

Ousmane Dembélé is The Best FIFA Men’s player 2025.



He had himself a 𝐇𝐄𝐑𝐎𝐈𝐂 season 🏆 pic.twitter.com/q29Ni3coZU — B/R Football (@brfootball) December 16, 2025

Todos los Premios The Best 2025

The Best a la Jugadora de la FIFA:

Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, recibe el reconocimiento como la mejor futbolista del mundo en la temporada 2024-2025. Este galardón es una gran forma de cerrar un gran año con el conjunto blaugrana y la selección de España.

First time was so nice, she had to do it thrice. 🤩#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. 🏆 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

The Best al Guardameta de la FIFA (Masculino):

El italiano Gianluigi Donnarumma conquistó este galardón. El guardameta italiano conquistó múltiples trofeos locales con el PSG y también hizo lo propio con la UEFA Champions League.

Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

The Best a la Guardameta de la FIFA (Femenino):

Hannah Hampton, arquera del Chelsea, se quedó con esta distinción en la categoría femenina.

Hannah Hampton is crowned #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Premio Puskás de la FIFA (Mejor gol masculino/general):

El mejor gol del año se lo llevó el argentino Santiago Montiel. En un duelo de Independiente, Montiel realizó una volea/chilena desde fuera del área que se terminó quedando con el reconocimiento.

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Premio Marta de la FIFA (Mejor gol femenino):

Este premio tiene un ingrediente especial. Lizbeth “La Maga” Ovalle se quedó con este reconocimiento. El gol bautizado como “El Camarincín” recibió el reconocimiento. Las Chivas de Guadalajara fueron la víctima de esta gran anotación.

¡La ganadora del Premio Marta de la @FIFAWWC 2025 es @lizbethovalle7 con su famoso 'Camaroncín'! 🤩✨



🎥👇 ¡El mejor momento para recordarlo con todos los ángulos posibles! ¡Felicidades, 'Maga'! 🪄 https://t.co/28SQN0Kyrc pic.twitter.com/H9H43atlVS — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) December 16, 2025

The Best al Entrenador de la FIFA (Femenino):

La estratega Sarina Wiegman se quedó con este reconocimiento.

Sarina Wiegman: #TheBest FIFA Women's Coach 2025! 🧠 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

The Best al Entrenador de la FIFA (Masculino):

Luis Enrique fue el gran líder del triplete histórico del Paris Saint-Germain en la temporada 2024-2025. El conjunto parisino conquistó la Copa de Francia, la Ligue 1 y la UEFA Champions League 2025.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

FIFA FIFPRO World 11 Femenino: El equipo ideal del año:

#TheBest FIFA Women's 11 in 2025. ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

FIFA FIFPRO World 11 Masculino: El equipo ideal del año:

#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

