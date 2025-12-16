Ousmane Dembélé reafirma su dominio en la temporada y conquista el The Best 2025
El delantero francés del PSG fue galardonado con el premio The Best 2025. Ousmane Dembélé venía de ganar el Balón de Oro
El Katara Hall del Fairmont Hotel de Doha, Qatar, fue el escenario en el que se conoció al mejor jugador de la temporada por el The Best 2025. Ousmane Dembélé fue galardonado como el mejor The Best 2025. El delantero francés tendrá el The Best y el Balón de Oro en sus vitrinas para cerrar el año.
El premio The Best FIFA Football Awards 2025 reconoce al mejor jugador del mundo, femenino y masculino. El The Best evalúa el nivel y los registros deportivos desde agosto de 2024 hasta agosto de 2025. Hay cuatro criterios que se usaron para definir a los ganadores de este galardón: votaciones de los capitanes, los entrenadores, los periodistas y los aficionados. Cada renglón representa un 25% de los votos generales.
Ousmane Dembélé fue premiado nuevamente, ahora con el The Best. El delantero francés fue una pieza esencial en los logros del París Saint-Germain y Luis Enrique. Dembélé comandó la obtención de un triplete histórico para el conjunto parisino: Ligue 1, Copa de Francia y, algo inédito para esta institución, la UEFA Champions League.
En la temporada 2024-2025 Ousmane Dembélé logró convertir 35 goles y conceder 16 asistencias. El goleador francés no solo fue desequilibrante en los costados de la cancha, Dembélé también contribuía en la generación de juego y la definición.
Dembélé ya acumula muchos premios en su bolsillo para condecorar su gran temporada. El francés fue elegido Mejor Futbolista de la Temporada de la Ligue 1, Mejor Jugador del Torneo de la UEFA Champions League, recibió el Onze d’Or 2025 otorgado al Mejor Jugador de la Temporada por la revista Onze Mondial, ganó el Balón de Oro entregado por France Football y ahora recibe el The Best de la FIFA.
Todos los Premios The Best 2025
The Best a la Jugadora de la FIFA:
Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, recibe el reconocimiento como la mejor futbolista del mundo en la temporada 2024-2025. Este galardón es una gran forma de cerrar un gran año con el conjunto blaugrana y la selección de España.
The Best al Guardameta de la FIFA (Masculino):
El italiano Gianluigi Donnarumma conquistó este galardón. El guardameta italiano conquistó múltiples trofeos locales con el PSG y también hizo lo propio con la UEFA Champions League.
The Best a la Guardameta de la FIFA (Femenino):
Hannah Hampton, arquera del Chelsea, se quedó con esta distinción en la categoría femenina.
Premio Puskás de la FIFA (Mejor gol masculino/general):
El mejor gol del año se lo llevó el argentino Santiago Montiel. En un duelo de Independiente, Montiel realizó una volea/chilena desde fuera del área que se terminó quedando con el reconocimiento.
Premio Marta de la FIFA (Mejor gol femenino):
Este premio tiene un ingrediente especial. Lizbeth “La Maga” Ovalle se quedó con este reconocimiento. El gol bautizado como “El Camarincín” recibió el reconocimiento. Las Chivas de Guadalajara fueron la víctima de esta gran anotación.
The Best al Entrenador de la FIFA (Femenino):
La estratega Sarina Wiegman se quedó con este reconocimiento.
The Best al Entrenador de la FIFA (Masculino):
Luis Enrique fue el gran líder del triplete histórico del Paris Saint-Germain en la temporada 2024-2025. El conjunto parisino conquistó la Copa de Francia, la Ligue 1 y la UEFA Champions League 2025.
FIFA FIFPRO World 11 Femenino: El equipo ideal del año:
FIFA FIFPRO World 11 Masculino: El equipo ideal del año:
