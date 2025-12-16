Aaron Ramsey reconoció estar decepcionado por su salida de la Liga MX

Los clubes del fútbol mexicano han realizado importantes contrataciones en los últimos torneos. Uno de los fichajes más sonados fue el de Aaron Ramsey a los Pumas de la UNAM. Sin embargo, el mediocampista galés tuvo un paso complejo por México. Ramsey reveló detalles de su salida del club.

Aaron Ramsey llegó al fútbol mexicano con una carrera de mucho prestigio a su espalda. El mediocampista galés jugó para el Cardiff, Arsenal, Juventus, Rangers y Nice antes de llegar a la Liga MX. Las expectativas eran grandes para el veterano jugador de 34 años.

En el fútbol mexicano, Ramsey tuvo problemas para adaptarse. El futbolista nacido en Caerphilly también tuvo que superar dificultades extradeportivas por la pérdida de una de sus mascotas. Esto le afectó visiblemente y así lo manifestó continuamente en sus redes sociales.

😢🐶Aaron Ramsey, jugador de Pumas, atraviesa un momento difícil: además de las lesiones, perdió a su perro Halo en San Miguel de Allende. El futbolista pidió ayuda en redes para encontrar a su mascota, un beagle que sigue desaparecido.



👉 https://t.co/bco18zQXuh pic.twitter.com/trfmHdtmLt — El Universal (@El_Universal_Mx) October 15, 2025

Sin embargo, pese a los problemas de la ciudad, Aaron Ramsey dio a entender que dentro del conjunto universitario no contaban con sus servicios. El mediocampista galés no se esperaba esta salida, según su propio testimonio.

“Estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción; por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales”, escribió Ramsey en sus redes sociales.

A pesar de que salió por la puerta de atrás y que vivió momentos amargos fuera de las canchas, Aaron Ramsey ofreció sus palabras de agradecimiento por las experiencias vividas mientras defendía los colores de los Pumas de la UNAM.

“Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México”, concluyó.

Aaron Ramsey en la Liga MX

En abril de 2025, Aaron Ramsey fue anunciado como una nueva adquisición dentro del conjunto universitario. El mediocampista galés llegó gratis a la Liga MX.

El futbolista de la Juventus de Turín tuvo poca participación con Los del Pedregal. Aaron Ramsey solo jugó 6 partidos con la camiseta de los Pumas (235 minutos dentro del campo). Ramsey solo aportó un gol y fue en la jornada 7 del Apertura 2025 contra el Club Atlas.

Sigue leyendo:

– Los Pumas de la UNAM están tras la pista de Cristian “Chicho” Arango

– Pumas de la UNAM le habría cerrado las puertas a James Rodríguez

– Aaron Ramsey sigue desconsolado por la pérdida de su mascota

– La Opinión Hoy: Toluca es bicampeón de la Liga MX

