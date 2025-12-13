El “Dibu” Martínez advierte a sus rivales en el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca. Luego del sorteo de los grupos hay un panorama mucho más claro de lo que puede suceder en la Copa del Mundo. Argentina es la actual campeona del torneo. El “Dibu” Martínez, protagonista del título Albiceleste, advirtió a sus rivales de su previsible estado de forma en el torneo.

En una entrevista para DSports, Emiliano Martínez habló sobre la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El “Dibu” Considera que en el próximo Mundial se sentirá y estará mejor.

“Físicamente me siento perfecto, estoy bien. No tengo dudas que puedo hacer un gran Mundial. Me voy a sentir mejor en este, realmente lo pienso, voy a estar mejor”, dijo el guardameta de la Premier League.

"SIENTO QUE PUEDO HACER UN GRAN MUNDIAL" 🇦🇷🧤



🔥Lo aseguró Emiliano "Dibu" Martínez en una charla EXCLUSIVA con @askomartin



⚽ No te pierdas esta imperdible nota mano a mano con el arquero CAMPEÓN DEL MUNDO.



👉 ¡Este jueves, 11 de diciembre, en #DSPORTSNoticiasLite!



🏆 ¡Y no… pic.twitter.com/rkWvmUNMEn — DSPORTS (@DSports) December 10, 2025

Emiliano Martínez fue el arquero titular de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El “Dibu” disputó todos los minutos en el arco del conjunto Albiceleste. En toda la Copa del Mundo, Martínez recibió 7 goles. El guardameta argentino dejó su portería imbatida en 3 artidos y fue figura en dos tandas de penales (contra Países Bajos en cuartos de final y contra Francia en la final).

El “Dibu” Martínez será uno de los referentes del conjunto sudamericano en busca del bicampeonato. El arquero del Aston Villa tiene 57 partidos en el arco Albiceleste en los que ha dejado su arco en cero en 40 partidos.

Argentina en el Mundial 2026

La selección de Argentina quedó emparejada en el Grupo J del Mundial de 2026. El conjunto Albiceleste se enfrentará en la primera ronda a las selecciones de Argelia (16 de junio), Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio).

“El sorteo bien sí, va a estar lindo. Es un Mundial, los cruces van a ser jodidos”, dijo Emiliano Martínez.

Fase de Grupos del Mundial 2026

Sigue leyendo:

– El “Dibu” Martínez es vinculado a Rayados de Monterrey

– Landon Donovan advierte que México tendrá complicaciones en el Mundial de 2026

– Mundial 2026: cuáles son los candidatos a llevarse la Copa del Mundo

– Legendario futbolista de Estados Unidos analiza a los “gigantes” de Concacaf