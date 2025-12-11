Messi y el Inter Miami comenzarán el 2026 con un duelo en Ecuador
El 7 de febrero se desarrollará un partido entre el Inter Miami y el Barcelona de Guayaquil. En Ecuador hay mucha expectativa por ver a Lionel Messi
Lionel Messi jugará en Ecuador el próximo 7 de febrero, cuando el Inter Miami de Estados Unidos se enfrente al Barcelona, de Guayaquil, como parte de la gira del club estadounidense por varias ciudades sudamericanas, anunció este miércoles el equipo ecuatoriano en su cuenta de Instagram.
“El partido de la historia, Inter Miami frente a Barcelona, que se disputará el 7 de febrero en el estadio ‘Banco Pichincha’“, publicó el conjunto ecuatoriano.
Daniel Molina, gestor principal para el acuerdo entre el club estadounidense con el Barcelona, dijo a los periodistas que “capaz será la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo”.
Molina añadió que querían un estadio de esta magnitud “para abarcar a la mayor cantidad de gente del país, porque vendrán de todos lados”, como el de Barcelona con capacidad para 60,000 aficionados.
El promotor aseguró que la decisión del técnico argentino Javier Mascherano “jugó papel importante” para que el Inter Miami del argentino Messi optar por jugar en Guayaquil.
Molina recordó que Mascherano “vivió un ambiente especial en ese estadio” cuando participó como invitado en la Noche Amarilla de 2021, la presentación de la plantilla barcelonista para esa temporada.
