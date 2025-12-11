Messi y el Inter Miami comenzarán el 2026 con un duelo en Ecuador

Lionel Messi jugará en Ecuador el próximo 7 de febrero, cuando el Inter Miami de Estados Unidos se enfrente al Barcelona, de Guayaquil, como parte de la gira del club estadounidense por varias ciudades sudamericanas, anunció este miércoles el equipo ecuatoriano en su cuenta de Instagram.

“El partido de la historia, Inter Miami frente a Barcelona, que se disputará el 7 de febrero en el estadio ‘Banco Pichincha’“, publicó el conjunto ecuatoriano.

UN EVENTO NUNCA ANTES VISTO 😱👀✍🏻🔥 || Daniel Molina, organizador del partido de la historia entre Inter Miami con Messi 🐐 y Barcelona 💛🖤



“Contentísimo, es un evento único, marcará un antes y un después en el pais”



“Como guayaquileño me siento contento en traer un evento… pic.twitter.com/H87Bm6GkqI — Ecuagol (@ECUAGOL) December 10, 2025

Daniel Molina, gestor principal para el acuerdo entre el club estadounidense con el Barcelona, dijo a los periodistas que “capaz será la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo”.

Molina añadió que querían un estadio de esta magnitud “para abarcar a la mayor cantidad de gente del país, porque vendrán de todos lados”, como el de Barcelona con capacidad para 60,000 aficionados.

¡EL PARTIDO DE LA HISTORIA ESTÁ AQUÍ! 🤩🐐



El 7 de febrero de 2026, Guayaquil se vestirá de rosa. Inter Miami 🆚 Barcelona SC es una realidad.



¡POR PRIMERA VEZ EN ECUADOR! 🔥 pic.twitter.com/QgEUPWJQ59 — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) December 11, 2025

El promotor aseguró que la decisión del técnico argentino Javier Mascherano “jugó papel importante” para que el Inter Miami del argentino Messi optar por jugar en Guayaquil.

Molina recordó que Mascherano “vivió un ambiente especial en ese estadio” cuando participó como invitado en la Noche Amarilla de 2021, la presentación de la plantilla barcelonista para esa temporada.

