Messi e Inter Miami enfrentarían al América en la Concachampions 2026

El Inter Miami, actual campeón de la Major League Soccer (MLS) podría enfrentarse al América en los cuartos de final de la edición 2026 de la Concachampions, en lo que sería uno de los grandes duelos de esta edición del certamen de los mejores elencos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Lo anterior se pudo revelar después de la edición del sorteo de esta competencia, en donde participarán 27 escuadras, de las cuales 22 participarán desde la primera fase y solo cinco escuadras empezarán su recorrido entre los 16 mejores conjuntos en la competencia que arrancará en febrero del próximo año.

2026 Concacaf Champions Cup Round One Matchups Revealed Following Draw ➡️🏆https://t.co/6lO47k9XAm 🔗 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Lo cierto es que en esta competencia se mantendrá la rivalidad entre la MLS y la Liga MX, como se ve en el primer duelo desde la fase inicial entre Pumas de la UNAM contra San Diego FC y después el América al estar en la misma llave que Inter Miami podrían verse las caras en cuartos de final.

Pero antes América tendrá que dejar en el camino al complicado Olimpia de Honduras y después al ganador del Philadelphia Union vs. Defence Force. Mientras que Inter Miami para encarar a las Águilas deberá vencer al ganador de Nashville contra Ottawa.

En caso de darse el compromiso entre el equipo de las Garzas contra las Águilas, el partido en la CDMX sería en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, porque el Estadio Azteca no obstante que ya habrá sido reinaugurado con el partido entre México contra Portugal, no podrá ser utilizado por ser sede del Mundial 2026.

Por su parte, el Cruz Azul si vence al Vancouver FC deberá enfrentar al ganador de Monterrey contra Xelajú de Guatemala y posteriormente para aspirar a cuartos de final encarar al ganador de Alajuelense contra el vencedor de LAFC contra Real España.

Los participantes

Los equipos que librarán la primera fase son (Toluca, Inter Miami, Seattle Sounders, Alajuelense y Mount Pleasant) por su condición de campeones de sus diferentes ligas y empezarán su recorrido hasta la fase de 16avos, mientras que el resto de participantes deberán encarar los primeros compromisos.

Round One is locked in! 🙌 pic.twitter.com/Rx44hG9eD9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Por México, además del Toluca, participarán en esta edición 2026: América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres UANL y Pumas UNAM, mientras que por la MLS lo harán aparte del Inter Miami, Nashville, Philadelphia Union, San Diego FC Cincinnati, Vancouver Whitecaps​, LAFC, así como el Seattle Sounders como campeón de la Leagues Cup y LA Galaxy como tercer lugar del mismo certamen.

Por Canadá participarán Atlético Ottawa, como campeón de la Canadian Premiere League, Forge, como ganador del torneo regular de esta competencia y el Vancouver como subcampeón del campeonato canadiense de fútbol 2025.

Por el Caribe asistirán el Mount Pleasant de Jamaica, Universidad O&M FC de República Dominicana y Defence Force F.C. de Trinidad y Tobago, mientras que por Centroamérica competirán: Alajuelense y Cartaginés de Costa Rica, Xelajú de Guatemala, Olimpia y Real España de Honduras, Sporting San Miguelito de Panamá.

Los primeros enfrentamientos



Los primeros enfrentamientos serán: Pumas vs. San Diego FC, LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito, Cruz Azul vs. Vancouver FC, Monterrey vs. Xelajú ,LAFC vs. Real España, Nashville SC vs. Atlético Ottawa ,América vs. Olimpia, Philadelphia Union vs. Defence Force, Tigres vs. Forge FC, FC Cincinnati vs. O&M FC, Vancouver Whitecaps vs. Club Sport Cartaginés

Champions Cup Round One Matchups are set 🤩



Official Draw results are confirmed ✅ pic.twitter.com/rCfmK11eZW — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

