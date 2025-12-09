Messi hace historia en la MLS al repetir como MVP por segundo año consecutivo

El fútbol estadounidense volvió a tener a Lionel Messi como protagonista. El delantero del Inter Miami CF recibió el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2025, un reconocimiento que lo coloca una vez más en el centro de la escena deportiva y en lo más alto del ranking de figuras del fútbol norteamericano.

La ceremonia tuvo lugar en el Chase Stadium, en el sur de Florida, donde el Comisionado de la MLS, Don Garber, entregó el trofeo al capitán del Inter Miami. Además, el galardón fue presentado por Nash Dearmin, capitán Sub-16 del club y MLS NEXT All-Star 2025, quien tuvo el honor de acercar el premio a la leyenda argentina.

Con este logro, Messi hizo historia al convertirse en el primer jugador en ganar el premio a MVP en temporadas consecutivas en la MLS, un hito que refuerza su impacto y dominio desde su llegada a la liga.

¿Por qué Messi ganó el MVP 2025?

El argentino llegó al MVP tras una campaña brillante. Como Botín de Oro de la MLS 2025, lideró la liga con 29 goles y 48 contribuciones ofensivas durante la temporada regular. En los playoffs 2025, Messi volvió a ser decisivo: registró 15 contribuciones (seis goles y nueve asistencias) que impulsaron a Las Garzas a conquistar la MLS Cup, el primer título de liga en la historia del club.

Desde su llegada a Miami en julio de 2023, Messi ha transformado por completo el rumbo del Inter Miami. Primero conquistó la Leagues Cup 2023, luego guio al equipo a un récord histórico de 74 puntos para levantar la Supporters’ Shield 2024, y finalmente ganó su primer Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso gracias a una temporada de 20 goles y 16 asistencias.

Hoy, con un segundo MVP consecutivo, Messi reafirma por qué es uno de los jugadores más laureados en la historia del deporte y una figura central en el crecimiento de la MLS a nivel mundial.

