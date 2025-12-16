Golazo de escorpión de la mexicana Lizbeth Ovalle ganó el premio Marta de la FIFA a Gol del Año

La mexicana Lizbeth Ovalle volvió a colocar al fútbol femenil de México en el centro del escenario internacional. Gracias a su espectacular tanto de “escorpión” con Tigres contra el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, fue galardonada con el Premio Marta de los The Best de la FIFA, uno de los reconocimientos más prestigiosos del balompié mundial.

El gol, que rápidamente se volvió viral y dio la vuelta al mundo, fue elegido como el mejor entre las anotaciones más espectaculares del periodo evaluado por el máximo organismo del fútbol.

Lizbeth Ovalle, take a bow.



A goal worthy of the Marta award. 😮‍💨 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

¿Quién es Lizbeth Ovalle, la ganadora del Premio Marta?

Ovalle, nacida hace 26 años en Aguascalientes, es la segunda ganadora del premio que lleva el nombre de la leyenda brasileña, y, con su diana, consolidó el triunfo de su equipo por 2-0 en un duelo clave ante Chivas.

Su talento, creatividad y capacidad para definir en momentos decisivos la han convertido en una de las futbolistas más influyentes de la Liga MX Femenil y en un referente del fútbol internacional.

El gol de “escorpión” que conquistó a la FIFA

La mexicana recibió el pase de Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo con un remate de “escorpión”. La jugada, tan inesperada como precisa, dejó sin opciones a la guardameta rival y provocó la ovación inmediata del estadio.

Este gol no solo fue clave en el partido, sino que se transformó en una de las acciones más reproducidas y comentadas del año en redes sociales y plataformas deportivas.

Un premio entre los mejores goles del mundo

El gol de Ovalle, cuyo fichaje en agosto le costó al Orlando Pride $1.4 millones de dólares, fue el elegido entre los otros diez seleccionados dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

El reconocimiento confirma el impacto global de la futbolista mexicana y reafirma el crecimiento del fútbol femenil, que cada vez gana mayor visibilidad y prestigio a nivel internacional.

Con este logro, Lizbeth Ovalle no solo suma un premio histórico a su carrera, sino que también deja una huella imborrable en la historia de la FIFA y del deporte mexicano.

