Julián Quiñones podría abandonar el fútbol de Arabia Saudita

Julián Quiñones se ha consagrado como uno de los delanteros más determinantes del fútbol árabe. El exjugador de las Águilas del América tiene números sobresalientes con el Al Qadsiah. Pero Quiñones no estaría cómodo en Arabia Saudita y podría regresar a México.

Según informaciones difundidas en ABC Deportes MX, Julián Quiñones habría pedido su salida del conjunto árabe. El reporte detalla que el delantero mexicano tendría intenciones de regresar a México. A menos de un año del Mundial, Quiñones quiere estar en la órbita de Javier Aguirre.

“Julián Quiñones pidió la salida de su equipo. Él y su esposa no se han adaptado a la cultura de allá (Arabia Saudita). Quieren estar en México para estar más vistos por Javier Aguirre. A partir del lunes empezará a sonar fuerte eso”, detalla el reporte.

La información establece que ya hay un club que ya se habría acercado al exjugador de las Águilas del América. Quiñones ya habría entablado conversaciones con Guido Pizarro, entrenador de los Tigres de la UANL.

El contrato de Julián Quiñones con el Al Qadsiah finalizaría en junio de 2028. En caso de que el conjunto universitario desee hacerse con los servicios de Quiñones, los directivos deberán poner una buena suma de dinero por su traspaso. El delantero de 28 años está valorado en poco más de $13 millones de dólares.

Líder del fútbol árabe

Julián Quiñones es uno de los futbolistas más efectivos de la Saudí Pro League. En esta temporada el mexicano tiene un registro de 9 goles en 9 partidos. En términos generales, desde que llegó al Al Qadsiah, Quiñones ha marcado 34 goles y ha concedido 8 asistencias en 42 compromisos.

I'll come back stronger 🙏🏽 pic.twitter.com/BuOIxorgKs — Julian Quiñones (@julian_quiones3) October 29, 2025

En la actualidad Quiñones se encuentra inhabilitado dentro del club. El exjugador del América se recupera de una lesión del músculo flexor de su pierna derecha. Según Transfermarkt, el delantero azteca podría volver a las canchas a finales de noviembre.

