Julián Quiñones tiene nuevo entrenador en Arabia Saudita

El Al Qadsiah iniciará un nuevo proceso en el fútbol árabe. Brendan Rodgers será el nuevo entrenador del conjunto de la Saudí Pro League. El estratega inglés tiene grandes pergaminos a su espalda. Julián Quiñones deberá iniciar de cero en este nuevo proceso.

El conjunto de Quiñones recientemente tomó la decisión de cortar con el proceso de Míchel. El entrenador español estuvo a cargo del club desde octubre de 2023. Míchel dirigió 78 partidos dentro del conjunto árabe en los que dejó un registro de 48 triunfos, 12 empates y 18 derrotas.

La directiva del Al Qadsiah decidió hacer un cambio de timonel. Brendan Rodgers, prestigioso entrenador inglés, asumirá las riendas del conjunto árabe. Esta ambiciosa contratación sigue dando pistas de los intereses del club: alzar la Saudí Pro League.

“El Club AlQadsiah se complace en confirmar el nombramiento del mundialmente reconocido entrenador Brendan Rodgers como entrenador principal del primer equipo de fútbol, ​​un fichaje que refleja la ambiciosa visión del club y su proyecto deportivo en rápido crecimiento”, reconoció.

Un entrenador con vitrina

Brendan Rodgers es un estratega de gran recorrido en el fútbol de Europa. El veterano estratega de 52 años ha dirigido a varios clubes importantes en su carrera. Rodgers comandó procesos en el Watford, Reading, Swansea, Liverpool, Celtic, Leicester y ahora en Arabia Saudita.

El proyecto más recordado fue el que comandó con el Liverpool. Brendan Rodgers dirigió al conjunto “Red” durante 166 partidos. El estratega nacido en Carnlough obtuvo 85 triunfos, 39 empates y 42 derrotas. Aunque Rodgers no ganó títulos con el Liverpool, dejo notorios registros en el balompié inglés.

🧠 EL AL QADSIAH DE LAS ESTRELLAS TIENE NUEVO DT



🇸🇦 El club árabe anunció la llegada de Brendan Rodgers, proveniente del Celtic, y firmó contrato por dos años y medio



⭐ Dirigirá a figuras como Nacho Fernández, Mateo Retegui, Julián Quiñones, Nahitán Nández y Gastón Álvarez



📸… pic.twitter.com/4CXZjQoZw4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2025

“Tras un riguroso proceso de contratación global, estamos encantados de dar la bienvenida a Brendan a Al Khobar como nuestro nuevo entrenador jefe. Este es un momento histórico para el club. El calibre de su experiencia y su historial de victorias reflejan nuestra ambición y visión a largo plazo de establecer al Al Qadsiah como uno de los clubes líderes de Asia“, dijo James Bisgrove, director ejecutivo del Al Qadsiah.

