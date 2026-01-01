El mexicano Jesús Alcantar intentará conquistar Perú

Un nuevo mexicano irá a Sudamérica en busca de títulos. Jesús Alcantar abandonó la Liga MX para firmar por el Melgar de la primera división del fútbol peruano. Alcantar tendrá la oportunidad de jugar la Copa Sudamericana.

El defensor de 22 años fue presentado por el conjunto peruano. Jesús Alcantar llega a un equipo que no ha podido lograr grandes resultados en los últimos años, pero que intentará nuevamente situarse en lo más alto del balompié Inca.

“¡Bienvenido al Dominó, Jesús! Defensor central mexicano de 22 años, proveniente del Necaxa de la Liga MX, con convocatorias a la selección mexicana sub-23 y a la selección absoluta, además de un paso formativo por el Sporting de Lisboa sub-21″, escribió el club en sus redes sociales.

Medios peruanos analizan esta contratación como un intento más de parte de la directiva para armar un equipo competitivo. El Melgar tiene los objetivos de titularse en la Liga 1 y hacer un buen papel en el torneo continental.

Jesús Alcantar tendrá un gran mentor en el club. El entrenador de Melgar es Juan Reynoso. El estratega peruano es un gran conocedor del fútbol mexicano y seguramente tuvo su grado de responsabilidad en esta contratación. Reynoso ha dirigido al Club Puebla y Cruz Azul dentro de la Liga MX.

El defensor de 22 años había tenido poca participación en el fútbol profesional. Después de estar en las categorías inferiores del Sporting Lisboa y el Necaxa, Alcantar fue al primer equipo de los Rayos recientemente. El azteca solo jugó 22 partidos en la Liga MX.

Clubes clasificados a la Copa Sudamericana

Argentina: River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

Bolivia: San Antonio Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero y Guabirá.

Brasil: San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.

Colombia: Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios.

Chile: Audax Italiano, Palestino, Universidad de Chile y Cobresal.

Ecuador: Libertad, Orense, Macará y Deportivo Cuenca.

Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta FC y Olimpia.

Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.

Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque.

Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos.

Sigue leyendo:

– Carlos Hermosillo cuestiona el paso de Sergio Ramos en México

– Regresa Salomón Rondón al fútbol mexicano para recuperar su honor

– Revelan roces con Sebastián Córdova por su falta de “garra” dentro del campo

– Lionel Messi tendría un amor oculto por el fútbol mexicano