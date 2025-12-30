Regresa Salomón Rondón al fútbol mexicano para recuperar su honor

José Salomón Rondón vuelve al fútbol mexicano. El delantero venezolano vestirá nuevamente los colores de los Tuzos del Pachuca después de un complejo paso en LaLiga. El “Rey Salomón” regresa a la Liga MX para dejar atrás su pesadilla en el Real Oviedo.

En julio de 2025 Salomón Rondón emprendió su viaje a España para jugar nuevamente en la primera división de España con el Real Oviedo. Rondón fue cedido del Pachuca al conjunto español, pero sus números no fueron tan buenos.

Cinco meses después, José Salomón Rondón regresa a la Liga MX. El goleador histórico de La Vinotinto fue presentado con un creativo video al estilo “Cowboy”. Rondón regresa a México, paós en el que demostró su calidad y comandó al Pachuca en la conquista de una Concachampions.

Salomón Rondón jugó 16 partidos con el Real Oviedo. El atacante venezolano estuvo dentro del campo durante 1,038 minutos (poco más de 11 partidos completos). El venezolano solo pudo marcar 2 goles en todo este tiempo; uno contra el Valencia y otro contra el Girona.

Sin embargo, los números de José Salomón Rondón solo es un síntoma de una gran enfermedad que padece el Real Oviedo. El conjunto español solo marcó 7 goles en sus primeros 17 partidos de su regreso a LaLiga. Curiosamente, Rondón es el único delantero que tiene más de un gol en la temporada.

El “Rey Salomón”

José Salomón Rondón tuvo un resurgir en su carrera con los Tuzos del Pachuca. Con el conjunto mexicano, Salomón jugó 70 partidos. En 5,690 minutos dentro del campo el delantero venezolano anotó 36 goles y concedió 8 asistencias.

Con la camiseta del Pachuca, Rondón conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf, un Derby de las Américas y fue máximo goleador de la Concachampions y el Clausura 2024 de la Liga MX. El Grupo Pachuca espera recuperar la mejor versión del “Rey Salomón”.

