Salomón Rondón y su difícil comienzo en un golpeado Real Oviedo

José Salomón Rondón fue un acierto de los Tuzos del Pachuca en enero de 2024. El delantero venezolano dejó muy buenos números en la Liga MX e incluso conquistó una Concachampions. Para esta temporada decidió probar suerte en España, pero hasta ahora no le ha ido tan bien con el Real Oviedo.

El retorno de Salomón Rondón a Europa no iba a ser una tarea sencilla. Así ha quedado demostrado en los primeros partidos del Real Oviedo. De hecho, en el primer partido del club en LaLiga, Salomón falló un penal en los primeros minutos de un partido que terminaron perdiendo 2-0 con Villarreal.

Hasta ahora, el delantero venezolano ha visto acción en 15 de los 16 partidos del Real Oviedo en la temporada. Salomón Rondón solo le marcó un gol al Valencia viniendo desde el banquillo y otro al Girona.

Pero José Salomón Rondón no es el único culpable de las caídas del Real Oviedo. De hecho, el atacante sudamericano ha sido uno de los jugadores que más entrega se le ha visto dentro del campo. Esto explica su regularidad dentro del campo. El problema del Real Oviedo es colectivo: 7 goles en 16 partidos (5 de ellos en dos juegos). En términos más generales, el Real Oviedo es el equipo que menos goles ha marcado en toda LaLiga.

Salomón Rondón aún pertenece a los Tuzos del Pachuca. La cesión al Real Oviedo finaliza en junio de este año. Pero ambos clubes pertenecen al grupo Pachuca y, en caso de que así lo consideren sus directivos, Rondón podría volver a México. El venezolano tiene contrato con los Tuzos hasta diciembre de 2027.

Sin Veljko Paunović, en caída libre

Un golpe bajo para las aspiraciones de Salomón Rondón fue la destitución de Veljko Paunović. El exentrenador de las Chivas de Guadalajara había apostado fuertemente por Rondón. De hecho, en algunos partidos por LaLiga, el delantero venezolano fue el capitán del Real Oviedo.

El problema es que en estas circunstancias los culpables son muchos, pero el sacrificado y el señalado solo es uno. Le tocó a Veljko Paunović, estratega que llevó al Real Oviedo a la primera división del fútbol español. Su reemplazo fue Luis Carrión, entrenador que no pudo conseguir ningún triunfo en nueve partidos. El problema no era el entrenador. Ahora Guillermo Almada es el seleccionado como el “salvador” del Oviedo en su lucha por el descenso.

