El “Papu” Gómez revela detalles de sus días oscuros por una sanción por dopaje

De a poco, Alejandro Gómez vuelve a sonreír. El futbolista argentino volvió al fútbol profesional en el mes de noviembre luego de cumplir una sanción impuesta desde octubre de 2023 por un caso de dopaje. El “Papu” recordó las dificultades de su vida sin fútbol y se visualizó como un jugador activo en cuatro años más.

𝐆𝐮𝐞𝐬𝐬 𝐰𝐡𝐨'𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 👀🇦🇷🔟



Papu Gómez fa il suo ritorno in campo dopo 𝟕𝟕𝟔 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 🤍❤️ pic.twitter.com/JzFMlFUcl2 — Calcio Padova (@PadovaCalcio) November 22, 2025

El 8 de octubre de 2023, cuando era jugador del Monza, Alejandro Gómez fue suspendido por haber dado positivo en una prueba antidopaje realizada en fechas cercanas al Mundial de Qatar 2022.

“Algunas personas desaparecieron. Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí. A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no. He comprendido muchas cosas. En Instagram y en la calle, los aficionados me demostraron un cariño increíble tras la sanción“, contó Alejandro Gómez en una entrevista para ‘La Gazzetta dello Sport’.

El “Papu” Gómez siempre defendió su inocencia sobre este caso. El futbolista argentino explicó que este positivo se produjo de forma involuntaria al tomar un jarabe para la tos de su hijo pequeño que contenía terbutalina, una sustancia prohibida.

“No podía entrenar con mis compañeros, no podía entrar en un centro deportivo, no podía estudiar para ser entrenador o director deportivo… Tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante: yo era mi preparador físico, mi entrenador y mi entrenador mental”, recordó Gómez de sus días fuera de las canchas.

El inoxidable “Papu” Gómez

Alejandro Gómez actualmente juega en el Padova, conjunto de la Serie B del fútbol italiano. El futbolista argentino ya ha participado en 3 partidos con el club. Las pretensiones de Gómez son bastante ambiciosas: mantenerse activo hasta los 40 años y quizá más.

“Soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina, para mí es como estar en la cárcel. Ahora solo estoy concentrado en recuperar el tiempo perdido. Quiero volver a disfrutar del fútbol… Si todo va bien, me gustaría jugar otros tres o cuatro años más“, dijo el exjugador del Sevilla, Atalanta, entre otros clubes sudamericanos.

Y un día, después de más de 2 años de ausencia, El Papu Gómez volvió al fútbol profesional. El campeón del mundo regresó a las canchas tras un largo período de suspensión. No quería que la sanción lo retirara, siguió trabajando y logró su retorno con el Calcio Padova de la Serie… pic.twitter.com/xMR574vOMe — Invictos (@InvictosSomos) November 25, 2025

Sigue leyendo:

– El “Papu” Gómez deberá esperar más tiempo después de la sanción por dopaje

– El Papu Gómez se habría dado cuenta del positivo en terbutalina a pocas horas de la final del Mundial de Qatar 2022

– Mario Pineida, un futbolista más a la lista de jugadores asesinados en Ecuador

– Muere tras presunto atentado el futbolista Mario Pineida del Barcelona SC