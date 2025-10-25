El “Papu” Gómez deberá esperar más tiempo después de la sanción por dopaje

El argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, jugador del Pádova, equipo de Serie B, no estará disponible para jugar este domingo ante el Juve Stabia –pese a haber finalizado su sanción de dos años por dopaje– debido a una lesión muscular.

“Lo sentimos por Papu desde el punto de vista personal porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido“, desveló este sábado en rueda de prensa Matteo Andreoletti, entrenador del equipo.

Después de dos años de suspensión, el Papu Gómez vuelve al fútbol en el @PadovaCalcio de la Serie B italiana. 🇦🇷



📹 Mira lo que contaba en el episodio de “De Visitante” en mi canal de YouTube: https://t.co/y4uXiVXqO9 pic.twitter.com/0vcTb8mYEc — Julián Polo (@Polojuli) October 23, 2025

“Cuando esté al 100 % desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir. El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria”, añadió.

La expectación por la vuelta del ‘Papu’ era inmensa, con un baño de masas preparado para su regreso tras dos años sancionado por haber dado positivo en un control antidopaje cuando formaba parte del Sevilla, en una prueba realizada antes del Mundial de Qatar.

El futbolista, de 37 años, siempre defendió su inocencia y achacó el positivo a un jarabe de su hijo pequeño que tomó sin saber que contenía terbutalina.

El ‘Papu’, campeón del mundo con Argentina, no juega desde el 8 de octubre de 2023, en un partido de Serie A con la camiseta del Monza y ante el Salernitana. Desde entonces se entrenó en solitario hasta firmar por el Pádova este verano, equipo con el que ‘redebutará’ tarde o temprano.

🇦🇷 PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PAPU GÓMEZ



🇮🇹 El jugador argentino cumplió su sanción y se suma al Calcio Padova, equipo que milita en la Serie B de Italia



✔️ Su primera declaración: "Estoy aquí para dar una mano. Siento la responsabilidad de representar a Padova y al pueblo de… pic.twitter.com/kCGILUjYRC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025

Este domingo no estará ni siquiera en el banquillo ante el Juve Stabia: “‘Papu’ no ha venido a hacer de mascota. Es un futbolista y hasta que no pueda jugar, no será convocado“, zanjó Andreoletti.

Sigue leyendo:

– El Papu Gómez se habría dado cuenta del positivo en terbutalina a pocas horas de la final del Mundial de Qatar 2022

– Germán Berterame compara el fútbol argentino con la Liga MX

– El emotivo adiós a Humberto “Chupete” Suazo

– Guillermo Ochoa recibe el visto bueno para ir al Mundial como tercer arquero