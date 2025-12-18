Muere tras presunto atentado el futbolista Mario Pineida del Barcelona SC

El fútbol ecuatoriano está de luto por el asesinato de Mario Pineida. El defensor del Barcelona SC fue asesinado por unos sujetos armados que ingresaron a un local comercial en la ciudadela de los Samanes 4, al norte de Guayaquil.

El club ecuatoriano lamentó la pérdida del defensor. El Barcelona de Guayaquil publicó un comunicado en el que informaron de manera oficial la muerte del futbolista. El propio club asegura en su publicación que se trató de un atentado contra Mario Pineida.

Porque el lateral de Barcelona SC, Mario Pineida (33 años), fue asesinado esta tarde en un ataque armado en el sector Samanes 4, norte de Guayaquil, frente a una carnicería. En el atentado también falleció su pareja y resultó herida su madre.#Pineida… pic.twitter.com/QocT9yIwq3 — ¿Por qué es tendencia Ecuador? (@Tendenciasx_ecu) December 18, 2025

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, escribió el club.

El reporte del sistema de emergencias ECU-911 detalla que el hecho se desarrolló cerca de las 15:53 horas de Ecuador. El futbolista del Barcelona se encontraba realizando algunas compras por la zona junto a dos mujeres que lo acompañaban.

Se confirma la muerte del jugador de Barcelona Mario Pineida en un ataque armado afuera de una carnicería en Samanes 4.

El fútbol ecuatoriano está de luto pic.twitter.com/4rvebawAYO — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 17, 2025

La información recopilada por el portal ecuatoriano Expreso detalla que en el local entraron sujetos armados que “abrieron fuego contra ellos”. Según el reporte, estos sujetos venían siguiendo al futbolista y a sus acompañantes. Una de las acompañantes murió, mientras que la otra fue herida.

Mario Pineida y una carrera de prestigio

Con 33 años, Pineida se mantenía activo dentro del balompié ecuatoriano. El veterano lateral era un recurso y una alternativa útil dentro del Barcelona SC.

Durante su carrera como profesional, Mario Pineida jugó para Panamá SC, Independiente, Fluminense, Nacional SC y varios ciclos con el Barcelona de Guayaquil. El Fluminense fue su única experiencia internacional. El club brasileño expresó un comunicado tras lo ocurrido.

“El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”, indicó el club.

O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.



Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos… pic.twitter.com/c4H19edKHm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

Mario Pineida tuvo la oportunidad de ser convocado con la selección de Ecuador. El lateral jugó ocho partidos con La Tri. Pineida vio minutos en una Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas.

Mario Pineida Martínez nació el 6 julio 1992 en Santo Domingo, jugó en Independiente del Valle, fue 2 veces campeón con Barcelona, Fluminense, El Nacional, en clubes jugó 270 partidos de torneo nacional y anotó 5 goles, en selección nacional jugó 10 partidos oficiales, el… pic.twitter.com/wpwYvY99QF — Antonio Ubilla (@AntonioUbilla1) December 17, 2025

